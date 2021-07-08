Квалификация Лига конференций. Дедечко сыграет с Ворсклой?

В Европе прошли матчи первого раунда квалификации Лиги конференций

  • 08.07.2021 23:59
  • 3889 просмотров
  • 1 комментарий
Квалификация Лига конференций. Дедечко сыграет с Ворсклой?
© УЕФА

8 июля в Европе прошли матчи первого раунда квалификации Лиги конференций 2021/22.

Ворскла начнет игру в Лиге конференций со второго раунда. Сегодня встречались потенциальные соперники полтавчан – «Ноа» в Армении принимал финский клуб КуПС. Хозяев поля на игру вывел украинец Денис Дедечко, и его команда победила (1:0). Интересно, что Дедечко играл за «Ворсклу» с 2013 по 2015 год.

Украинец Иван Петряк вышел в стартовом составе и отыграл весь матч за венгерский «Фехервар» против «Арарата» из Армении (1:1).

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.

Ответные матчи пройдут 15 июля.

Лига конференций 2021/22

Квалификация Q1. Первые матчи, 7 июля

Ноа (Армения) – КуПС (Финляндия) – 1:0

Гол: Попович, 77 (автогол).

Фехервар» (Венгрия) – «Арарат» (Армения) – 1:1

Голы: Гейстер, 84 – Побулич, 90+3.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 08.07.2021 22:44
    +2
    Уже новий евросезон в полном разагаре а у них таблица коэффициентов с ещё не учтёнными финалами за прошлый сезон.
    И при этом бегают за мной три недели, чтобы забанить за слово из пяти букв, пятая Ъ.
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 08.07.2021 22:44
    +2
    Уже новий евросезон в полном разагаре а у них таблица коэффициентов с ещё не учтёнными финалами за прошлый сезон.
    И при этом бегают за мной три недели, чтобы забанить за слово из пяти букв, пятая Ъ.
    Ссылка
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