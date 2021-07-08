Квалификация Лига конференций. Дедечко сыграет с Ворсклой?

8 июля в Европе прошли матчи первого раунда квалификации Лиги конференций 2021/22.

Ворскла начнет игру в Лиге конференций со второго раунда. Сегодня встречались потенциальные соперники полтавчан – «Ноа» в Армении принимал финский клуб КуПС. Хозяев поля на игру вывел украинец Денис Дедечко, и его команда победила (1:0). Интересно, что Дедечко играл за «Ворсклу» с 2013 по 2015 год.

Украинец Иван Петряк вышел в стартовом составе и отыграл весь матч за венгерский «Фехервар» против «Арарата» из Армении (1:1).

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.

Ответные матчи пройдут 15 июля.

Лига конференций 2021/22

Квалификация Q1. Первые матчи, 7 июля

Ноа (Армения) – КуПС (Финляндия) – 1:0

Гол: Попович, 77 (автогол).

Фехервар» (Венгрия) – «Арарат» (Армения) – 1:1

Голы: Гейстер, 84 – Побулич, 90+3.