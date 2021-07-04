Джек ГРИЛИШ о Шевченко: «Спасибо за добрые слова, легенда»

Сборная Англии разгромила Украину (4:0) в четвертьфинале Евро-2020. После игры главный тренер украинцев Андрей Шевченко поблагодарил хавбека Джека Грилиша за игру.
Английский футболист высказался об украинском тренере.
«Спасибо за добрые слова, легенда! Каким же футболистом он был, и каким человеком является», — написал Грилиш в Twitter.
Напомним, что в полуфинале чемпионата Европы Англия сыграет с Данией, а Италия встретится с Испанией.
Thank you for the nice words legend! ❤️ what a player he was and what a man! ⚽️❤️ pic.twitter.com/hot8rTnnGa— Jack Grealish (@JackGrealish) July 3, 2021
Источник — Sport.ua
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