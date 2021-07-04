Джек ГРИЛИШ о Шевченко: «Спасибо за добрые слова, легенда»

Хавбек сборной Англии высказался об украинском тренере

  • 04.07.2021 13:21
  • 1452 просмотра
  • 0 комментариев
Джек ГРИЛИШ о Шевченко: «Спасибо за добрые слова, легенда»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Англии разгромила Украину (4:0) в четвертьфинале Евро-2020. После игры главный тренер украинцев Андрей Шевченко поблагодарил хавбека Джека Грилиша за игру.

Английский футболист высказался об украинском тренере.

«Спасибо за добрые слова, легенда! Каким же футболистом он был, и каким человеком является», — написал Грилиш в Twitter.

Напомним, что в полуфинале чемпионата Европы Англия сыграет с Данией, а Италия встретится с Испанией.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности