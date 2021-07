Джек ГРИЛИШ о Шевченко: «Спасибо за добрые слова, легенда»

Сборная Англии разгромила Украину (4:0) в четвертьфинале Евро-2020. После игры главный тренер украинцев Андрей Шевченко поблагодарил хавбека Джека Грилиша за игру.

Английский футболист высказался об украинском тренере.

«Спасибо за добрые слова, легенда! Каким же футболистом он был, и каким человеком является», — написал Грилиш в Twitter.

Напомним, что в полуфинале чемпионата Европы Англия сыграет с Данией, а Италия встретится с Испанией.

Thank you for the nice words legend! ❤️ what a player he was and what a man! ⚽️❤️ pic.twitter.com/hot8rTnnGa