Украина – худшая команда Евро по проценту выигранных верховых дуэлей

Во всех трех матчах на Евро-2020 футболисты сборной Украины проигрывали своим соперникам в единоборствах. В каждой игре у сине-желтых было по 47% выигранных дуэлей. Это один из худших показателей на турнире (у Швеции – такой же результат). Примерно то же самое можно сказать, если отдельно анализировать борьбу в обороне.

Плохо у нас обстоят дела и с единоборствами на втором этаже. Тут мы вообще на последнем месте. Похвально, что в матчах с участием сборной Украины не так много воздушных дуэлей, но в них нужно тоже выходить победителем. Получается, что сине-желтые проигрывают без малого две трети такой борьбы.

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