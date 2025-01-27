В среду, 29 января, состоится матч 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между донецким «Боруссией» и «Шахтером».

Игра пройдет в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua



«Шахтер» имеет в активе семь очков после семи туров Лиги чемпионов. У «Боруссии» 12 баллов.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Боруссия Дортмунд – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция