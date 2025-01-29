Клубы УПЛ хотели подкупить арбитров. У Поворознюка возникли проблемы

Сегодня, 29 января, прошла плановая встреча представителей клубов УПЛ с руководством УАФ и комитетов профессионального футбола, арбитров, а также этики и честной игры.

По информации источника были приняты ряд решений. Мероприятие открыл доклад председателя Комитета этики и честной игры Андрея Давыденко. По результатам внеплановых проверок арбитров на полиграфе, проведенных из-за ошибок, допущенных в осенней части чемпионата, не выявлено коррупционной составляющей. Все ошибки были следствием человеческого фактора и низкой квалификации арбитров. Однако от судей поступали сигналы о попытках их подкупа.

Кроме этого, по результатам работы Комитета этики КДК привлек к ответственности Поворознюка, Резниченко, Ермакова, Вернидуба и Максимова за неэтичное поведение.

Ранее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко показал, при каких условиях развивается украинский футбол.