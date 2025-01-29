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  4. Клубы УПЛ хотели подкупить арбитров. У Поворознюка возникли проблемы
Украина. Премьер лига
29 января 2025, 21:32 |
837
1

Клубы УПЛ хотели подкупить арбитров. У Поворознюка возникли проблемы

Состоялась встреча в доме футбола

29 января 2025, 21:32 |
837
1
Клубы УПЛ хотели подкупить арбитров. У Поворознюка возникли проблемы
УАФ

Сегодня, 29 января, прошла плановая встреча представителей клубов УПЛ с руководством УАФ и комитетов профессионального футбола, арбитров, а также этики и честной игры.

По информации источника были приняты ряд решений. Мероприятие открыл доклад председателя Комитета этики и честной игры Андрея Давыденко. По результатам внеплановых проверок арбитров на полиграфе, проведенных из-за ошибок, допущенных в осенней части чемпионата, не выявлено коррупционной составляющей. Все ошибки были следствием человеческого фактора и низкой квалификации арбитров. Однако от судей поступали сигналы о попытках их подкупа.

Кроме этого, по результатам работы Комитета этики КДК привлек к ответственности Поворознюка, Резниченко, Ермакова, Вернидуба и Максимова за неэтичное поведение.

Ранее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко показал, при каких условиях развивается украинский футбол.

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Александр Поворознюк Дом футбола чемпионат Украины по футболу Комитет арбитров УАФ Украинская Премьер-лига Комитет этики и честной игры УАФ ТаТоТаке Украинская ассоциация футбола Юрий Максимов
Дмитро Олійник Источник: ТаТоТаке
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Lulinnha
Чем собирались купить ? В биткоинах или по старой схеме ? 
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