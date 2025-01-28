Шевченко показал и рассказал, в каких условиях развивается футбол

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко показал журналистам итальянского издания La Stampa условия, в которых развивается украинский футбол. Журналисты посетили тренировку команд по ампутфутболу и базу киевского «Локомотива», пострадавшую от российской атаки.

Футбол в Украине продолжает жить и развиваться, не смотря на войну. На базе киевского «Локомотива» тренируется детская команда. Всего в роботу вовлечены не менее 700 юношей и девушек в возрасте от 4 до 19 лет, не считая команды, играющей во втором дивизионе. В свое время здесь тренировался и Андрей Шевченко.

«Мне было девять лет, я был слишком молод, я играл со старшими, мы даже выиграли чемпионат», - вспоминает президент УАФ.

23 января 2024 года база подверглась российской атаке. Ракета разрушила часть здания. Атака произошла за час до начала утренней тренировки.

Посетили журналисты и тренировку сборных Украины по ампутфутболу. Занятия спортом очень помогают людям, получившим тяжелые ранения на войне.

Капитан женской сборной по ампутфутболу Ольга Бенда потеряла ногу в 2017 году под Авдеевкой. А о судьбе мужа Ольги пока ничего не известно.

«Служила поваром в 72-й бригаде, когда получила ренение. Я чувствовала, что мне суждено остаться там. Дальше только тьма, растерянность. Даже если мой муж еще жив, он среди пропавших без вести. Играть, знать, что мои дети смотрят на меня и понимают, что мы движемся вперед, — это единственная энергия, которую я чувствую", - сказала Ольга

Александр Остринский был в 95-й бригаде, когда его колонна была подбита. Ветеран занимается футболом, чтобы порадовать сына:

«Он болеет за Ламина Ямала, вундеркинда «Барселоны», и теперь я тоже. С того момента, как он увидел меня на поле, его улыбка вернулась».

Ранее сообщалось, что источник рассекретил зарплату Шевченко в УАФ.