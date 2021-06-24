Сборная Швеции лидирует на Евро по специфическому показателю

Соперник сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020 входит в число лидеров турнира по количеству длинных передач.



Средняя длина пасов, выполняемых на поле, у шведов – максимальная на турнире. Наша команда, напротив, длинным передачами играет редко.

Максимальная средняя длина передач на Евро-2020

Максимальное число длинных передач на Евро-2020 в среднем за игру

По статистике сборная Швеции не особо впечатляет. Команда входит в тройку худших на Евро-2020 по числу удачных ТТД и в пятерку – по ударам по воротам, занимает предпоследнее место по владению мячом и последнее – по сумме передач. Но это не помешало шведам выиграть свою группу.