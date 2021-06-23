Итоги группового раунда. Определены пары 1/8 финала Евро-2020

Завершился групповой раунд Евро-2020.

Сборная Украины вышла в раунд плей-офф и сыграет поединок 1/8 финала против Швеции 29 июня в шотландском Глазго.

Победитель пары в 1/4 финала попадет на лучшего в противостоянии Англии и Германии, центрального матча на этой стадии.

По итогам группового раунда определены все пары плей-офф и сетка турнира.

Евро-2020

Пары 1/8 финала (по сетке)

27 июня. Бельгия – Португалия (Севилья)

26 июня. Италия – Австрия (Лондон)

28 июня. Франция – Швейцария (Бухарест)

28 июня. Хорватия – Испания (Копенгаген)

29 июня. Швеция – Украина (Глазго)

(Глазго) 29 июня. Англия – Германия (Лондон)

27 июня. Нидерланды – Чехия (Будапешт)

26 июня. Уэльс – Дания (Амстердам)

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