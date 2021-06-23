Итоги группового раунда. Определены пары 1/8 финала Евро-2020

Сборная Украины сыграет матч 1/8 финала 29 июня в шотландском Глазго

  • 23.06.2021 23:59
  • 7824 просмотра
  • 10 комментариев
Итоги группового раунда. Определены пары 1/8 финала Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

Завершился групповой раунд Евро-2020.

Сборная Украины вышла в раунд плей-офф и сыграет поединок 1/8 финала против Швеции 29 июня в шотландском Глазго.

Победитель пары в 1/4 финала попадет на лучшего в противостоянии Англии и Германии, центрального матча на этой стадии.

По итогам группового раунда определены все пары плей-офф и сетка турнира.

Евро-2020

Пары 1/8 финала (по сетке)

  • 27 июня. Бельгия – Португалия (Севилья)
  • 26 июня. Италия – Австрия (Лондон)
  • 28 июня. Франция – Швейцария (Бухарест)
  • 28 июня. Хорватия – Испания (Копенгаген)
  • 29 июня. Швеция – Украина (Глазго)
  • 29 июня. Англия – Германия (Лондон)
  • 27 июня. Нидерланды – Чехия (Будапешт)
  • 26 июня. Уэльс – Дания (Амстердам)

Турнирные таблицы

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Источник — Sport.ua

(15 голосов)

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Комментарии
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 24.06.2021 00:12
    0
    Если Шведов пойдем то и с Англией можно играть, с Германией сложней они прессингуют как Австрия. Против таких команд только контроль мяча поможет который будет не возможно установить но постараться можно.
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    Bogdan Plisyuk
    online
      Bogdan Plisyuk, 24.06.2021 00:10
    0
    Еще и сетка нормальная.
    Пройти Шведов. Потом Англия/Германия. А там и финал))
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    New Zealander
    online
      New Zealander, 24.06.2021 00:10
    0
    Может и приду на матч Украины, если в Глазго будут играть. Только слоган Путин куйло буду тихо аккуратно кричать. А-то вдруг Петров и Баширов с Солбсери приедут.
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    _NATSGUL_
    online
      _NATSGUL_, 24.06.2021 00:08
    0
    У Голландии простоу курорт по сравнению с другими грандами.
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    alefteev77
    online
      alefteev77, 24.06.2021 00:07
    +2
    euro2012_za_2012euro, 24.06.2021 00:01
    СЕТКА плей-офф:
    ВЕРХ сетки
    Италия/Австрия - Бельгия/ ПОРТУГАЛИЯ
    Хорватия/Испания - ФРАНЦИЯ /Швейцария
    НИЗ сетки
    Уэльс/Дания - Нидерланды/Чехия
    Англия / ГЕРМАНИЯ - Швеция/Украина
    Нижня сітка слабша за верхню. Теоретично можуть бути сюрпризи.
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    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 24.06.2021 00:07
    -4
    Чемпион будет из верхней сетки !
    Верх
    1/4 Италия-Бельгия/Португалия
    а победитель в полуфинале выходит на Францию.
    Низ
    1/2 Нидерланды/Германия
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    наша задача - выйти из группы
    online
      наша задача - выйти из группы, 24.06.2021 00:07
    -2
    Шведская корона назначила Шевченко гетьманом футбольной Восточной Европы.
    Выше всех! Кавказ и Казахстан мимо. Прибалтов нет. Болгария и Румыния мимо. Венгры , Польша и Словакия аут. РФ аут. РБ и Молдовы нет. Турция аут.
    Х!ба можно сюзерена обыграть?
    А мы, такие, типа Канада футбольная.
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    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 24.06.2021 00:06
    -2
    Mr.Budd, 24.06.2021 00:01
    Очень жаль венгров. Заслужили выход в 1/8 больше чем все 3и места
    Чего их жаль? А как нам не засчитали гол в ворота сборной Англии вот тут нужно жалеть Украину??? Венгрия конечно молодцы но им еще рано с Германией тягаться..видна рука Реброва.
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    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 24.06.2021 00:01
    -1
    СЕТКА плей-офф:
    ВЕРХ сетки
    Италия/Австрия - Бельгия/ ПОРТУГАЛИЯ
    Хорватия/Испания - ФРАНЦИЯ /Швейцария
    НИЗ сетки
    Уэльс/Дания - Нидерланды/Чехия
    Англия / ГЕРМАНИЯ - Швеция/Украина
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    Mr.Budd
    online
      Mr.Budd, 24.06.2021 00:01
    +16
    Очень жаль венгров. Заслужили выход в 1/8 больше чем все 3и места
    Ссылка
    Mr.Budd
    online
      Mr.Budd, 24.06.2021 00:01
    +16
    Очень жаль венгров. Заслужили выход в 1/8 больше чем все 3и места
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 24.06.2021 00:07
    +2
    euro2012_za_2012euro, 24.06.2021 00:01
    СЕТКА плей-офф:
    ВЕРХ сетки
    Италия/Австрия - Бельгия/ ПОРТУГАЛИЯ
    Хорватия/Испания - ФРАНЦИЯ /Швейцария
    НИЗ сетки
    Уэльс/Дания - Нидерланды/Чехия
    Англия / ГЕРМАНИЯ - Швеция/Украина
    Нижня сітка слабша за верхню. Теоретично можуть бути сюрпризи.
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 24.06.2021 00:12
    0
    Если Шведов пойдем то и с Англией можно играть, с Германией сложней они прессингуют как Австрия. Против таких команд только контроль мяча поможет который будет не возможно установить но постараться можно.
    Ссылка
    Bogdan Plisyuk
    online
      Bogdan Plisyuk, 24.06.2021 00:10
    0
    Еще и сетка нормальная.
    Пройти Шведов. Потом Англия/Германия. А там и финал))
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 24.06.2021 00:10
    0
    Может и приду на матч Украины, если в Глазго будут играть. Только слоган Путин куйло буду тихо аккуратно кричать. А-то вдруг Петров и Баширов с Солбсери приедут.
    Ссылка
    _NATSGUL_
    online
      _NATSGUL_, 24.06.2021 00:08
    0
    У Голландии простоу курорт по сравнению с другими грандами.
    Ссылка
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