Итоги группового раунда. Определены пары 1/8 финала Евро-2020

Завершился групповой раунд Евро-2020.
Сборная Украины вышла в раунд плей-офф и сыграет поединок 1/8 финала против Швеции 29 июня в шотландском Глазго.
Победитель пары в 1/4 финала попадет на лучшего в противостоянии Англии и Германии, центрального матча на этой стадии.
По итогам группового раунда определены все пары плей-офф и сетка турнира.
Евро-2020
Пары 1/8 финала (по сетке)
- 27 июня. Бельгия – Португалия (Севилья)
- 26 июня. Италия – Австрия (Лондон)
- 28 июня. Франция – Швейцария (Бухарест)
- 28 июня. Хорватия – Испания (Копенгаген)
- 29 июня. Швеция – Украина (Глазго)
- 29 июня. Англия – Германия (Лондон)
- 27 июня. Нидерланды – Чехия (Будапешт)
- 26 июня. Уэльс – Дания (Амстердам)
Турнирные таблицы
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Источник — Sport.ua
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Пройти Шведов. Потом Англия/Германия. А там и финал))
ВЕРХ сетки
Италия/Австрия - Бельгия/ ПОРТУГАЛИЯ
Хорватия/Испания - ФРАНЦИЯ /Швейцария
НИЗ сетки
Уэльс/Дания - Нидерланды/Чехия
Англия / ГЕРМАНИЯ - Швеция/Украина
Верх
1/4 Италия-Бельгия/Португалия
а победитель в полуфинале выходит на Францию.
Низ
1/2 Нидерланды/Германия
Выше всех! Кавказ и Казахстан мимо. Прибалтов нет. Болгария и Румыния мимо. Венгры , Польша и Словакия аут. РФ аут. РБ и Молдовы нет. Турция аут.
Х!ба можно сюзерена обыграть?
А мы, такие, типа Канада футбольная.
ВЕРХ сетки
Италия/Австрия - Бельгия/ ПОРТУГАЛИЯ
Хорватия/Испания - ФРАНЦИЯ /Швейцария
НИЗ сетки
Уэльс/Дания - Нидерланды/Чехия
Англия / ГЕРМАНИЯ - Швеция/Украина
ВЕРХ сетки
Италия/Австрия - Бельгия/ ПОРТУГАЛИЯ
Хорватия/Испания - ФРАНЦИЯ /Швейцария
НИЗ сетки
Уэльс/Дания - Нидерланды/Чехия
Англия / ГЕРМАНИЯ - Швеция/Украина
Пройти Шведов. Потом Англия/Германия. А там и финал))
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