ВИДЕО. Германия и Венгрия обменялись голами, Горецка спас немцев

23 июня в Мюнхене проходит матч третьего тура Евро-2020.
Во втором тайме Германия и Венгрия обменялись голами. Немцы забили и сразу пропустили.
В концовке матча Леон Горецка забил на 84-й минуте, чем спас немцев от вылета.
ГОЛ! 1:1. Хаверц, 66 мин.
ГОЛ! 1:2. Шафер, 68 мин.
ГОЛ! 2:2. Горецка, 84 мин.
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Источник — Sport.ua
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Верх
1/4 Италия-Бельгия/Португалия
а победитель в полуфинале выходит на Францию.
Низ
1/2 Нидерланды/Германия
ВЕРХ сетки
Италия/Австрия - Бельгия/F3 ПОРТУГАЛИЯ
Хорватия/Испания -F1 ФРАНЦИЯ /Швейцария
НИЗ сетки
Уэльс/Дания - Нидерланды/Чехия
Англия /F2 ГЕРМАНИЯ - Швеция/Украина
ВЕРХ сетки
Италия/Австрия - Бельгия/F3 ПОРТУГАЛИЯ
Хорватия/Испания -F1 ФРАНЦИЯ /Швейцария
НИЗ сетки
Уэльс/Дания - Нидерланды/Чехия
Англия /F2 ГЕРМАНИЯ - Швеция/Украина
Верх
1/4 Италия-Бельгия/Португалия
а победитель в полуфинале выходит на Францию.
Низ
1/2 Нидерланды/Германия
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