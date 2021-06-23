ВИДЕО. Германия и Венгрия обменялись голами, Горецка спас немцев

23 июня в Мюнхене проходит матч третьего тура Евро-2020

  • 23.06.2021 23:45
  • 2447 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Германия и Венгрия обменялись голами, Горецка спас немцев
© Getty Images/Global Images Ukraine

23 июня в Мюнхене проходит матч третьего тура Евро-2020.

Во втором тайме Германия и Венгрия обменялись голами. Немцы забили и сразу пропустили.

В концовке матча Леон Горецка забил на 84-й минуте, чем спас немцев от вылета.

ГОЛ! 1:1. Хаверц, 66 мин.

ГОЛ! 1:2. Шафер, 68 мин.

ГОЛ! 2:2. Горецка, 84 мин.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 24.06.2021 00:07
    0
    Чемпион будет из верхней сетки !
    Верх
    1/4 Италия-Бельгия/Португалия
    а победитель в полуфинале выходит на Францию.
    Низ
    1/2 Нидерланды/Германия
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 23.06.2021 23:55
    +1
    СЕТКА плей-офф:
    ВЕРХ сетки
    Италия/Австрия - Бельгия/F3 ПОРТУГАЛИЯ
    Хорватия/Испания -F1 ФРАНЦИЯ /Швейцария
    НИЗ сетки
    Уэльс/Дания - Нидерланды/Чехия
    Англия /F2 ГЕРМАНИЯ - Швеция/Украина
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 23.06.2021 23:55
    +1
    СЕТКА плей-офф:
    ВЕРХ сетки
    Италия/Австрия - Бельгия/F3 ПОРТУГАЛИЯ
    Хорватия/Испания -F1 ФРАНЦИЯ /Швейцария
    НИЗ сетки
    Уэльс/Дания - Нидерланды/Чехия
    Англия /F2 ГЕРМАНИЯ - Швеция/Украина
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 24.06.2021 00:07
    0
    Чемпион будет из верхней сетки !
    Верх
    1/4 Италия-Бельгия/Португалия
    а победитель в полуфинале выходит на Францию.
    Низ
    1/2 Нидерланды/Германия
    Ссылка
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