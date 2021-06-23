Украина вышла в плей-офф Евро-2020! С кем сыграет команда Шевченко?

Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020!

Это стало известно после того, как завершились поединки 3-го тура группы E, где зафиксированы результаты, которые оказались на руку сине-желтым!

Третий гол шведов практически вывел эту команду на Украину (иначе, при счете 2:2 – украинцы сыграли бы против испанцев).

Испанцы забили пять мячей словакам, но это принесло им только второе место. Сформирована пара 1/8 финала Хорватия – Испания.

На 99% команда Шевченко в 1/8 финала сыграет против команды Швеции, победителя группы E.

Матч 1/8 финала Швеция – Украина пройдет 29 июня в шотландском городе Глазго.

Однако есть сценарий, при котором соперник Украины будет другой.

Если Португалия потерпит крупное поражение от Франции (0:4 или больше), или же Германия – аналогично от Венгрии (что очень маловероятно), тогда соперником Украины будет именно победитель группы F (Франция, Германия, Португалия).

Евро-2020

Група E, 3-й тур, 23 июня

Словакия – Испания – 0:5

Швеция – Польша – 3:2

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