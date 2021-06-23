Украина вышла в плей-офф Евро-2020! С кем сыграет команда Шевченко?

Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020!
Это стало известно после того, как завершились поединки 3-го тура группы E, где зафиксированы результаты, которые оказались на руку сине-желтым!
Третий гол шведов практически вывел эту команду на Украину (иначе, при счете 2:2 – украинцы сыграли бы против испанцев).
Испанцы забили пять мячей словакам, но это принесло им только второе место. Сформирована пара 1/8 финала Хорватия – Испания.
На 99% команда Шевченко в 1/8 финала сыграет против команды Швеции, победителя группы E.
Матч 1/8 финала Швеция – Украина пройдет 29 июня в шотландском городе Глазго.
Однако есть сценарий, при котором соперник Украины будет другой.
Если Португалия потерпит крупное поражение от Франции (0:4 или больше), или же Германия – аналогично от Венгрии (что очень маловероятно), тогда соперником Украины будет именно победитель группы F (Франция, Германия, Португалия).
Евро-2020
Група E, 3-й тур, 23 июня
- Словакия – Испания – 0:5
- Швеция – Польша – 3:2
Турнирные таблицы
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Сетка плей-офф
Николай Степанюк, Sport.ua
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ЭЭ Италию.эээээээээ
Да и отбор превратится в товарняки.
Хотя идея с 32 командами наверняка букмекерам понравится больше игр больше бабок.
Они ж не по игре вышли
Нужно для шведов "отстегнуть"
Бот от недо федерации???
А смысл?)
Но как говорил пан Мирон-«ну то такє»
В благодарность мы постараемся сделать все , чтобы после следующего матча вы отправились к семьям , на заслуженый отдых !
Жёлто-синее безумие в 1/8 !!!
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