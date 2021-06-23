Украина вышла в плей-офф Евро-2020! С кем сыграет команда Шевченко?

На 99% определен соперник сборной Украины, поединок пройдет в Глазго

  • 23.06.2021 21:00
  • 61657 просмотров
  • 161 комментарий
Украина вышла в плей-офф Евро-2020! С кем сыграет команда Шевченко?
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020! 

Это стало известно после того, как завершились поединки 3-го тура группы E, где зафиксированы результаты, которые оказались на руку сине-желтым!

Третий гол шведов практически вывел эту команду на Украину (иначе, при счете 2:2 – украинцы сыграли бы против испанцев).

Испанцы забили пять мячей словакам, но это принесло им только второе место. Сформирована пара 1/8 финала Хорватия – Испания.

На 99% команда Шевченко в 1/8 финала сыграет против команды Швеции, победителя группы E.

Матч 1/8 финала Швеция – Украина пройдет 29 июня в шотландском городе Глазго.

Однако есть сценарий, при котором соперник Украины будет другой.

Если Португалия потерпит крупное поражение от Франции (0:4 или больше), или же Германия – аналогично от Венгрии (что очень маловероятно), тогда соперником Украины будет именно победитель группы  F (Франция, Германия, Португалия).

Евро-2020

Група E, 3-й тур, 23 июня

  • Словакия – Испания – 0:5
  • Швеция – Польша – 3:2

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Николай Степанюк, Sport.ua

(129 голосов)

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Комментарии
    Vitaliy Hayday
    online
      Vitaliy Hayday, 23.06.2021 21:33
    0
    руслан халитов, 23.06.2021 21:23
    У козломордых сегодня печаль бо свинорылым разрешили сыграть в 1/8
    а свинорилі... Це ті, що сидять без збірної перед телевізором і гадять на чужих ресурсах
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 23.06.2021 21:32
    0
    xxxxxxxxxxxxххх, 23.06.2021 21:27
    Я считаю что поляки и Шотландия больше нас достойны по игре. Но по регламенту прошли мы
    Согласен на 1000%
    Ссылка
    Коты_Леона
    online
      Коты_Леона, 23.06.2021 21:32
    0
    nivava, 23.06.2021 21:01
    ЭЭЭЭЭээээ ну чо вам эээээээ сказать,эээээээээ мы не хотели ээээээээээпопасть на ээээээээээээээээээээээээээээээээЭЭЭЭЭЭ
    ЭЭ Италию.эээээээээ
    100%
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 23.06.2021 21:32
    0
    Поляки гідні? Пропустивши три!!! голяки від не самої сильної збірної на турнірі? Ви впевнені?
    Ссылка
    Astra
    online
      Astra, 23.06.2021 21:32
    +1
    K_Sarioglo@i.ua, 23.06.2021 21:25
    Вообще по-хорошему надо или повышать число участников Евро до 32 или понижать до 16. Потому что на самом деле эти фишки с проходящими 3-ми местами - это тупо, ИМХО. Хотя и сыграло в этот раз нам на пользу.
    Ну до 32 это все таки перебор, много проходных матчей никому не интересных.
    Да и отбор превратится в товарняки.
    Хотя идея с 32 командами наверняка букмекерам понравится больше игр больше бабок.
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 23.06.2021 21:32
    +1
    Дивний регламент - давати в 1/8 грати командам, в однієї з яких два зайвих дні відпочинку. Хоча про що я в даному випадку - ми ж втомлені ще з другого тамй з Македонією
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 23.06.2021 21:31
    0
    ENJOY, 23.06.2021 21:04
    Тренироваться, черти фартожопые, бегоммммм!!!!
    То ты смотреть будешь или нет?
    Они ж не по игре вышли
    Ссылка
    ass36
    online
      ass36, 23.06.2021 21:31
    -1
    Serega163, 23.06.2021 21:26
    Теперь только шара сборной Греции (2004) может помочь
    Греки хоть в защите умели играть, а в этих защиты нет.
    Ссылка
    mayjumanji
    online
      mayjumanji, 23.06.2021 21:31
    +2
    руслан халитов, 23.06.2021 21:27
    Не не забыли , Твою мамашку спрашивали
    всегда знал, что чебуреки тупые дальше некуда ;)
    Ссылка
    Vall69
    online
      Vall69, 23.06.2021 21:31
    +4
    Шева, и вся наша сборная - ФАРТОВЫЕ. По ходу сейчас у нас самая легкая сетка из всех возможных. Нашей сборной нужно собраться и реабилитироваться.
    Ссылка
    Vitaliy Hayday
    online
      Vitaliy Hayday, 23.06.2021 21:30
    +1
    руслан халитов, 23.06.2021 21:23
    У козломордых сегодня печаль бо свинорылым разрешили сыграть в 1/8
    кхм... "козломордим"? Козлордим ніхто нічого не дозволяв. Їх датчани згвалтували і розіп'яли без трусіків
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 23.06.2021 21:30
    +3
    Виктор Петренко, 23.06.2021 21:18
    Шведи мабуть найслабкіші серед всіх можливих суперників збірної. Попади Україна на Італію, то ганьби не уникнули б. А так є шанс. Плюс додаткових 2 дні відпочинку. Що теж важливо. Побачимо чи зроблені висновки після ганьби з Австрією.
    Тут главное какие мы, а не шведы. Австрия тоже не выглядела супер командой с которой будет то, что в итоге получилось. Шведы вполне рабочий вариант. Если опять сами не начнем чудить, то шансы 50 на 50.
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 23.06.2021 21:30
    +1
    за выход в 1/8 Швеция себе и Украине заработала по 2 млн. евро.
    Нужно для шведов "отстегнуть"
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 23.06.2021 21:29
    +1
    руслан халитов, 23.06.2021 21:23
    У козломордых сегодня печаль бо свинорылым разрешили сыграть в 1/8
    Что ты???
    Бот от недо федерации???
    А смысл?)
    Ссылка
    Айвенго
    online
      Айвенго, 23.06.2021 21:28
    +8
    Футбольний бог вирішив подивитися на видивищну гру України ще раз )
    Ссылка
    Ukrop
    online
      Ukrop, 23.06.2021 21:28
    +4
    Остался осадок,что лишние оказались именно поляки. Они заслужили играть в плей-офф.
    Но как говорил пан Мирон-«ну то такє»
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 23.06.2021 21:27
    +5
    avtv5555, 23.06.2021 21:12
    Достойны.А ты считаешь, что должны словаки выйти.
    Я считаю что поляки и Шотландия больше нас достойны по игре. Но по регламенту прошли мы
    Ссылка
    руслан халитов
    online
      руслан халитов, 23.06.2021 21:27
    -7
    mayjumanji, 23.06.2021 21:25
    забыли спросить у выблядка шлюхи ))))
    Не не забыли , Твою мамашку спрашивали
    Ссылка
    Slavanacii
    online
      Slavanacii, 23.06.2021 21:27
    0
    Щастить сильнішим
    Ссылка
    Александр Гайдар
    online
      Александр Гайдар, 23.06.2021 21:26
    0
    Т - Тактика.
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 23.06.2021 20:57
    +46
    Спасибо шведские братья !
    В благодарность мы постараемся сделать все , чтобы после следующего матча вы отправились к семьям , на заслуженый отдых !
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    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 23.06.2021 20:56
    +40
    ОФИЦИАЛЬНО. Блохин присвоил Шевченко звание самого фартового
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 23.06.2021 20:58
    +29
    Дикий фарт
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 23.06.2021 20:58
    +28
    Ну прёт, ну прёт... Прям сатисфакция после истории со Щвейцарией
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 23.06.2021 20:57
    +24
    Да-да, желания совпали с возможностями!
    Жёлто-синее безумие в 1/8 !!!
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 23.06.2021 20:59
    +22
    Кто, как не сине-жёлтые, нам подсобят
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 23.06.2021 20:58
    +20
    Тактика Шевченко сработала.
    Ссылка
    maneKen
    online
      maneKen, 23.06.2021 20:59
    +19
    НУ ЖДЕМ ЗАРУБУ СО ШВЕДАМИ! Хочется, чтоб наши играли так как сегодня поляки, до последнего рвали бились и шли вперед ! Почти довели дело до конца, но спасибо что не довели
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    Archie FireLion
    online
      Archie FireLion, 23.06.2021 21:07
    +18
    + 2 дня преимущества чем у шведов. Жаловаться на физику в следующем матче - это будет издевательство.
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    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 23.06.2021 20:59
    +18
    Как сейчас, наверное, австрийцы скрепят зубами )))
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    ass36
    online
      ass36, 23.06.2021 20:59
    +18
    Это не Италия и не Испания шансы есть.
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 23.06.2021 21:00
    +15
    Ух матч шведы с пшеками выдали! Наверное пока что лучший на этом Евро. Жалко поляков конечно что не прошли, особенно Левандовски, но наша сборная в приоритете как не крути
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    dadaali177188
    online
      dadaali177188, 23.06.2021 21:02
    +13
    это жесть, я до сих пор в трансе, я за Украину так не болел как за шведов
    Ссылка
    Comrade Me
    online
      Comrade Me, 23.06.2021 20:59
    +13
    Пазик везучий оказался. Получат премию за выход и Павелко скажет цели достигнуты
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
      Доброгорский Юрий, 23.06.2021 20:58
    +13
    Спасибо соседям (РФ и Польше) за то что обкакались больше нашего...
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 23.06.2021 21:04
    +12
    Думаю, не на одном чемпионате мы за столько команд (кроме нашей) единодушно не болели: за Бельгию, Данию, Финляндию, Испанию, Швецию...были готовы и за Францию, но и так сойдёт!
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    Олег Жеведь
    online
      Олег Жеведь, 23.06.2021 21:02
    +12
    Вот и настанет со шведами момент истины. А с патриотической точки зрения будет повод залипнуть перед экраном еще на полтора часа.
    Ссылка
    mr_brightside21
    online
      mr_brightside21, 23.06.2021 21:09
    +11
    Австрийцы на Италию нарвались, а хитрый Шева "вывел" наших на шведов. Хотя, честно говоря, и Швеция для нас сильная, но шансов больше, чем с итальянцами.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 23.06.2021 21:05
    +11
    В общем Шева всех переиграл. И на Италию не попали и в 1\8 вышли
    Ссылка
    Николай Хомяков
    online
      Николай Хомяков, 23.06.2021 21:19
    +10
    Це звичайно не про нас, але Канада теж випадково вишла з групи і стала чемпіоном світу з хокею. Бувають дива...
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