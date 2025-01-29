Боруссия Д – Шахтер. Лига чемпионов. Видео голов и обзор (обновляется)

В среду, 29 января, проходит матч 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Боруссией» и «Шахтером».

Игра проходит в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

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«Шахтер» имеет в активе семь очков после семи туров Лиги чемпионов. У «Боруссии» 12 баллов.

Лига чемпионов. 8-й тур, 29 января.

Боруссия Д – Шахтер – 2:0 (обновляется)

Голы: Гирасси, 17, 44.

ГОЛ! Гирасси, 17 мин, 1:0!

ГОЛ! Гирасси, 44 мин, 2:0!



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