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Лига чемпионов
29 января 2025, 22:55 | Обновлено 29 января 2025, 23:07
1970
0

Боруссия Д – Шахтер. Лига чемпионов. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча Лиги чемпионов

29 января 2025, 22:55 | Обновлено 29 января 2025, 23:07
1970
0
Боруссия Д – Шахтер. Лига чемпионов. Видео голов и обзор (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 29 января, проходит матч 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Боруссией» и «Шахтером».

Игра проходит в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Шахтер» имеет в активе семь очков после семи туров Лиги чемпионов. У «Боруссии» 12 баллов.

Лига чемпионов. 8-й тур, 29 января.

Боруссия Д – Шахтер – 2:0 (обновляется)

Голы: Гирасси, 17, 44.

ГОЛ! Гирасси, 17 мин, 1:0!

ГОЛ! Гирасси, 44 мин, 2:0!


Прямая трансляция матча

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Боруссия Дортмунд Шахтер Донецк Лига чемпионов Боруссия Д - Шахтер видео голов и обзор
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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