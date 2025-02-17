Журналист: «Слышал, что Марино Пушич просто невыносимый главный тренер»

Опытный нидерландский журналист Хенк Спаан высказался о боснийском специалисте Марино Пушиче, который ныне возглавляет «Шахтер», но которого европейская пресса сватает на вакантный пост коуча «Фейеноорда».

«Я слышал от других людей, так сказать, инсайдеров, что Пушич просто невыносим в качестве тренера. Он ужасно непослушный и любит спорить», – сказал Спаан, пояснив, что его информация в основном касается периода работы Марино в «Твенте», где на разных должностях специалист пребывал с 2015 по 2019 годы.

В частности, несмотря на неплохие спортивные результаты руководство «Твенте» уволило Пушича, объяснив это тем, что клуб и наставник «не были на одной волне относительно футбольной философии и вопросов ее реализации». Газеты сообщили, что Пушича в «Твенте» тогда открыто критиковали, а большинство игроков и членов персонала быстро разочаровались в наставнике, который «постепенно становился все более и более изолированным».

Спаан заявил также, что получал аналогичные сигналы из Алкмара, где Пушич был помощником Арне Слота.

Ранее другой нидерландский журналист Микос Гоука рассказал, что Пушич может являться одним из ключевых претендентов на пост коуча «Фейеноорда» по той причине, что его кандидатуру лоббирует член наблюдательного совета роттердамцев Шак Трост, который имеет деловые отношения с братом наставника «Шахтера».

О неоднозначном прошлом Марино Пушича Sport.ua в деталях рассказывал в рамках специального материала еще осенью 2023 года – сразу после официального назначения боснийца в «Шахтер».