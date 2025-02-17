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Украина. Премьер лига
17 февраля 2025, 18:35 |
572
0

Это не коррупция? Названа версия, почему в Фейеноорде интересуются Пушичем

Журналисты заподозрили топ-функционера роттердамцев в злоупотреблении служебным положением

17 февраля 2025, 18:35 |
572
0
Это не коррупция? Названа версия, почему в Фейеноорде интересуются Пушичем
Getty Images/Global Images Ukraine. Шак Трост

Роттердамский «Фейеноорд» проявляет заинтересованность в том, чтобы назначить на пост главного тренера первой команды нынешнего наставника «Шахтера» Марино Пушича, который в прошлом был в нидерландском клубе ассистентом Арне Слота.

По данным журналистов, кандидатуру Пушича особенно рьяно отстаивает член наблюдательного совета «Фейеноорда» Шак Трост, в компетенцию которого входит вопрос поиска новых наставников для первой команды роттердамцев.

Однако в вопросе интереса Троста к Пушичу все не так однозначно, как может показаться на первый взгляд. По крайней мере, так полагает нидерландский журналист Микос Гоука, сообщивший любопытную деталь – оказывается, Троста связывают деловые отношения с родным братом Марино Пушича.

«Когда дела в клубе идут не очень хорошо, на первый план всегда выходит Шак Трост. Он не позволяет себя обмануть и отдает предпочтение Пушичу. Марино ушел от своего агента. Ранее он проявил себя в тренерском штабе Арне Слота. Вы не должны слышать от меня, что я бы посчитал странным, если бы Пушич пришел, или что я хотел бы остановить его, но там есть нюансы. У Троста есть деловые связи с братом Пушича. «Фейеноорду» не стоит искать такого тренера. Вполне возможно, что Пушич – подходящий человек, но «Фейеноорд» должен избавиться от старой проблемы, которая всегда преобладает. Что состав определяют другие люди. Вы видите, что это затем очень активно продвигается определенными СМИ, «Фейеноорд» должен избавиться от этого», – сказал Гоука.

Примечательно, что сегодня другой нидерландский журналист Деннис ван Эрсел сообщил, что по его данным Марино Пушич не является приоритетным кандидатом на пост главного тренера «Фейеноорда» для руководства роттердамского клуба, хотя ранее в СМИ писали об обратном.

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Марино Пушич Фейеноорд Шахтер Донецк назначение тренера коррупция
Алексей Сливченко Источник: FCUpdate.nl
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