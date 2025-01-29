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  4. Виталий КОСОВСКИЙ: «Потеря Бущана для Динамо не будет критической»
Лига Европы
29 января 2025, 20:55 |
751
2

Виталий КОСОВСКИЙ: «Потеря Бущана для Динамо не будет критической»

В игре с РФШ многое будет зависеть от того, как динамовцы сыграют в обороне

29 января 2025, 20:55 |
751
2
Виталий КОСОВСКИЙ: «Потеря Бущана для Динамо не будет критической»
ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

Бывший игрок национальной сборной Украины «Динамо» Виталий Косовский эксклюзивно для Sport.ua поделился ожиданиями от завтрашнего противостояния в Лиге Европы по футболу между подопечными Александра Шовковского и РФШ из Латвии:

«Конечно, не такого выступления мы ожидали от динамовцев, но имеем то, что имеем. Последний матч с Галатасараем дал основания надеяться, что когда киевляне будут действовать в Гамбурге с такой максимальной отдачей, как в Стамбуле, то могут рассчитывать на победу над рижанами. Тем более, что завтра обойдется без недооценки соперника, ведь клуб из Латвии на прошлой неделе сенсационно взял верх над прославленным Аяксом.

Конечно, многое будет зависеть от того, как динамовцы сыграют в обороне, к сожалению, в Стамбуле наша защита снова была не безгрешна. К тому же, завтра не будет голкипера Георгия Бущана, который продолжит карьеру в Саудовской Аравии. Надеюсь, что его уход не станет критическим. Как по мне, вратарская позиция в Динамо каких-то нареканий не вызывала.

Я склоняюсь к тому, что киевляне победят – 2:0, что позволит им покинуть последнее место. Казалось, мелочь, но все равно – приятно. Такие реалии».

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Лига Европы Виталий Косовский Динамо Киев Динамо - РФШ РФШ Рига трансферы трансферы УПЛ Георгий Бущан Аль-Шабаб инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Комментарии 2
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nivavn
У вас що, НЕМА фото Віталіка? Ексклюзивно для Sport.ua поділився очікуваннями Косовський (який окрім Динамо, ще грав за Вінницьку Ниву), а на фото ВОРОТАР...
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0
PullBen
Бущан міг би зараз грати в топ клубі якби в минулому не прогавив момент. Зараз вже змушений хоч піти кудись щоб отримувати ігровий час...
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