Ябеда тупая. Остапенко обругала линейную на турнире в Истборне

Латвийская теннисистка Алена Остапенко снова показала свой вспыльчивый нрав.



В четвертьфинале турнира в Истборне против Дарьи Касаткиной 43-я ракетка мира не сдержала эмоций. Во второй партии при счете 5:4 латвийка проиграла свою подачу и отреагировала криком «сука!». Линейная судья сообщила о ее реплике, и Остапенко сказала, что та «ябеда тупая». Об этом линейная тоже сообщила судье на вышке.



«Это худшее, что может сделать человек. Поменяйте ее, пожалуйста, как будет возможность. Я не хочу видеть ее лицо. Иначе я с ума сойду», – сказала Остапенко судье на вышке после вынесенного ей предупреждения.



Отметим, что это далеко не первый подобный эпизод в карьере латвийки.

"It's the worst thing one person can do. Change her when you have a chance please. I don't wanna see her face. Otherwise I'm gonna go crazy"



Ostapenko about a line umpire who reported something.pic.twitter.com/ge50tVfRjD