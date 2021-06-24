Ябеда тупая. Остапенко обругала линейную на турнире в Истборне

Латвийская теннисистка в своем репертуаре

  • 24.06.2021 23:20
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Ябеда тупая. Остапенко обругала линейную на турнире в Истборне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко

Латвийская теннисистка Алена Остапенко снова показала свой вспыльчивый нрав. 
 
В четвертьфинале турнира в Истборне против Дарьи Касаткиной 43-я ракетка мира не сдержала эмоций. Во второй партии при счете 5:4 латвийка проиграла свою подачу и отреагировала криком «сука!». Линейная судья сообщила о ее реплике, и Остапенко сказала, что та «ябеда тупая». Об этом линейная тоже сообщила судье на вышке.
 
«Это худшее, что может сделать человек. Поменяйте ее, пожалуйста, как будет возможность. Я не хочу видеть ее лицо. Иначе я с ума сойду», – сказала Остапенко судье на вышке после вынесенного ей предупреждения.
 
Отметим, что это далеко не первый подобный эпизод в карьере латвийки.

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Источник — Twitter

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