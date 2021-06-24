Истборн. Рыбакина остановила Севастову. Известны все участницы 1/2 финала

В четверг в рамках травяного турнира WTA 500 в Истборне состоялись матчи 1/4 финала.
Первая сеяная Арина Соболенко проиграла итальянке Камиле Джорджи, в битве обидчиц украинок Елена Рыбакина победила Анастасия Севастову.
Еще двумя участниками полуфинальной стадии стали Анетт Контавейт и Алена Остапенко. Отметим, что латвийка впервые с 2019-го сыграет в полуфинале турнира WTA.
Истборн. 1/4 финала
Камила Джорджи – Арина Соболенко [1] – 7:6(5), 0:6, 6:4
Анетт Контавейт – Виктория Голубич – 2:6, 7:6(2), 7:5
Алена Остапенко – Дарья Касаткина – 1:6, 7:5, 6:2
Елена Рыбакина – Анастасия Севастова – 2:6, 7:6(7), 7:6(5)
Истборн. Пары 1/2 финала
Камила Джорджи – Анетт Контавейт
Алена Остапенко – Елена Рыбакина
Источник — Sport.ua
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