Истборн. Рыбакина остановила Севастову. Известны все участницы 1/2 финала

Обидчицы украинок 2,5 часа сражались на корте

  • 24.06.2021 22:58
  • 399 просмотров
  • 1 комментарий
Истборн. Рыбакина остановила Севастову. Известны все участницы 1/2 финала
© Getty Images/Global Images Ukraine. Камила Джорджи

В четверг в рамках травяного турнира WTA 500 в Истборне состоялись матчи 1/4 финала.
 
Первая сеяная Арина Соболенко проиграла итальянке Камиле Джорджи, в битве обидчиц украинок Елена Рыбакина победила Анастасия Севастову.
 
Еще двумя участниками полуфинальной стадии стали Анетт Контавейт и Алена Остапенко. Отметим, что латвийка впервые с 2019-го сыграет в полуфинале турнира WTA.
 
Истборн. 1/4 финала
 
 Камила Джорджи –  Арина Соболенко [1] – 7:6(5), 0:6, 6:4
 Анетт Контавейт –  Виктория Голубич – 2:6, 7:6(2), 7:5
 
 Алена Остапенко –  Дарья Касаткина – 1:6, 7:5, 6:2
 Елена Рыбакина –  Анастасия Севастова – 2:6, 7:6(7), 7:6(5)
 
Истборн. Пары 1/2 финала

 Камила Джорджи –  Анетт Контавейт
 Алена Остапенко –  Елена Рыбакина

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Sashamar
    online
      Sashamar, 24.06.2021 23:29
    0
    Здається, тенісні боги жартують. Не встигла Швьонтек зручно розміститися в топах, як отримала два ганебних сета від Касаткіной. Перша сіяна програє Джорджі, яка на траві взагалі ніхто. Остапенко, яка теж на траві ніхто, доходить до півфіналу. І взагалі поява серед півфіналісток (не тільки тут, а Берлін, а Бад Хомбург) когось з другого десятка (про перший мови нема) - подія. Куди котиться світ?
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 24.06.2021 23:29
    0
    Здається, тенісні боги жартують. Не встигла Швьонтек зручно розміститися в топах, як отримала два ганебних сета від Касаткіной. Перша сіяна програє Джорджі, яка на траві взагалі ніхто. Остапенко, яка теж на траві ніхто, доходить до півфіналу. І взагалі поява серед півфіналісток (не тільки тут, а Берлін, а Бад Хомбург) когось з другого десятка (про перший мови нема) - подія. Куди котиться світ?
    Ссылка
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