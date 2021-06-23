Свитолина не сумела пробиться в 1/4 финала на турнире в Истборне

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) завершила борьбу в основной сетке травяного турнира WTA 500 в Истборне.



В матче второго круга украинка, посеянная под вторым номером, проиграла Елене Рыбакиной из Казахстана (№21 WTA).



Истборн. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 4:6, 6:7(3)

После первого матча на этом турнире было понятно, что Элине придется тяжело с любой соперницей. На непрофильном покрытии играть против достойных соперниц всегда непросто, особенно если они еще и намного сильнее могут подать и ударить по мячу.



Рыбакина не так много до этого играла на траве, но имела отличный процент выигранных матчей (9 из 12). Свитолина даже на бумаге была совсем небольшим фаворитом, но все понимали, что это больше связано с ее рейтингом.



В первом сете борьба была более менее равной, но представительница Казахстана сумела сделать брейк в девятом гейме. Отыграться на тот момент было уже проблематично, Рыбакина уверенно подала на партию.





Во втором сете все стало намного интереснее. Девушки обменялись брейкпоинтами в первых геймах, но реализовать свою вторую попытку удалось Рыбакиной. Далее было похоже на то, что Элина этот матч очень быстро проиграет, но она начала усердно бороться. Со счета 2:4 украинке удалось сравняться на четырех, но причина заключалась в том, что соперница стала больше ошибаться на важных мячах. Девушки еще раз обменялись брейками, Элина первой взяла шестое очко, но развить успех не получилось. На тай-брейке доминировала уже Рыбакина. Имея пять матчболов, она спокойно реализовала первый из них на своей подаче.

Это была вторая встреча теннисисток, теперь счет равный.



В следующем раунде Рыбакина сразится против Анастасии Севастовой из Латвии (№61 WTA).