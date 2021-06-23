Свитолина не сумела пробиться в 1/4 финала на турнире в Истборне

Первая ракетка Украины проиграла Елене Рыбакиной из Казахстана

  • 23.06.2021 17:14
  • 3085 просмотров
  • 17 комментариев
Свитолина не сумела пробиться в 1/4 финала на турнире в Истборне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) завершила борьбу в основной сетке травяного турнира WTA 500 в Истборне.
 
В матче второго круга украинка, посеянная под вторым номером, проиграла Елене Рыбакиной из Казахстана (№21 WTA). 
 
Истборн. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 4:6, 6:7(3)

После первого матча на этом турнире было понятно, что Элине придется тяжело с любой соперницей. На непрофильном покрытии играть против достойных соперниц всегда непросто, особенно если они еще и намного сильнее могут подать и ударить по мячу.
 
Рыбакина не так много до этого играла на траве, но имела отличный процент выигранных матчей (9 из 12). Свитолина даже на бумаге была совсем небольшим фаворитом, но все понимали, что это больше связано с ее рейтингом.  
 
В первом сете борьба была более менее равной, но представительница Казахстана сумела сделать брейк в девятом гейме. Отыграться на тот момент было уже проблематично, Рыбакина уверенно подала на партию.


 
Во втором сете все стало намного интереснее. Девушки обменялись брейкпоинтами в первых геймах, но реализовать свою вторую попытку удалось Рыбакиной. Далее было похоже на то, что Элина этот матч очень быстро проиграет, но она начала усердно бороться. Со счета 2:4 украинке удалось сравняться на четырех, но причина заключалась в том, что соперница стала больше ошибаться на важных мячах. Девушки еще раз обменялись брейками, Элина первой взяла шестое очко, но развить успех не получилось. На тай-брейке доминировала уже Рыбакина. Имея пять матчболов, она спокойно реализовала первый из них на своей подаче.

Это была вторая встреча теннисисток, теперь счет равный.
 
В следующем раунде Рыбакина сразится против Анастасии Севастовой из Латвии (№61 WTA).

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 23.06.2021 18:19
    +1
    Ждем новостей касательно очередного подъёма в рейтинге!
    Ссылка
    Сан Саныч
    online
      Сан Саныч, 23.06.2021 18:08
    +3
    Пробивает дно за дном,уже и не интересно смотреть на Писталину....
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 23.06.2021 18:06
    +3
    Нечего обсуждать, очередная слабая игра! Не видно желания упорства всё исправить. Это не топ 10 и не 20 это посредственный теннис
    Ссылка
    anachar
    online
      anachar, 23.06.2021 17:50
    +4
    По большому счету на Элину можно не расчитывать! Она может кок-то 1-2 игры выиграть, но.... Похоже все! Может временно, а может и навсегда-медленная ,но уверенная деградация. Печально!
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 23.06.2021 17:47
    0
    В десятому геймі другої партії Еліна виявила спортивний характер,але надалі не вистачило спортивної майстерності.
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 23.06.2021 17:37
    +4
    В принципі, нічого неочікуваного. Просто сьогодні події співпали в часі, тому всі й здогадалися. А насправді те саме трапилося минулого тижня (Монфіс в Галле, Світоліна в Берліні), та й раніше, можна перевірити по датах.
    Поразці Світоліной завжди передує поразка Монфіса (не навпаки: Гаель примудряється програти раніше).
    Не треба шукати змови, або "це вони навмисно". З цього слідує простий загальнолюдський висновок: Еліна дуже чутлива до невдач нареченого. Але якщо в подружньому житті це добре, то в спортивному навпаки
    Висновок? Ну не гільйотина, тобто повний розрив, звичайно. Але доки Монфісу хтось не підкаже припинити активні виступи і краще за все піти до Еліни в команду, навряд чи можна на щось розраховувати. Для обох.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 23.06.2021 17:34
    -4
    Колі сегодні дві невдахі будуть в парі граті?
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 23.06.2021 17:33
    0
    Stanislav Matusevych, 23.06.2021 17:22
    Нічого нового. Все ті ж проблеми, немає сенсу повторюватися. Навіть страшенних помилок Рибакіної у кінці другого сету не вистачило, щоб зачепити хоча б партію. Після Вімблдону, де захистити 780 очок за півфінал не вийде й близько, Еліна, нарешті, розпочне своє давно заслужене падіння у рейтингу. Я вже казав, можливо, для неї зараз чим гірше, тим краще. Бо іншого приводу змінювати свою команду та ставлення до тенісу, схоже, вона так і не побачить.
    До речі, Севастова сьогодні слідом за Мартою обіграла ще й Гауфф. Техніка проти потужності іноді працює навіть на траві.
    Может и настроится на турнир, сетка может будет простой. А проблемы остались те же, правда. Отношение к спорту неподобающее, впрочем это проблема всего молодого поколения.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 23.06.2021 17:24
    +2
    не хватає Єліні стабільності в грі ,то дуже добре зіграє.то потім 2-3 розіграші погано,а ежелі зробить одну помілку тут же в додаток ще декілька.Таке суперниці не прощають.Психолога Єлі треба покраще знайті
    Ссылка
    Kinik Alex
    online
      Kinik Alex, 23.06.2021 17:23
    +4
    Світоліна б чудово вписалася в Збірну України по футболу
    Ссылка
    Станислав Оришич
    online
      Станислав Оришич, 23.06.2021 17:23
    +2
    Передбачувана поразка
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 23.06.2021 17:22
    +7
    Нічого нового. Все ті ж проблеми, немає сенсу повторюватися. Навіть страшенних помилок Рибакіної у кінці другого сету не вистачило, щоб зачепити хоча б партію. Після Вімблдону, де захистити 780 очок за півфінал не вийде й близько, Еліна, нарешті, розпочне своє давно заслужене падіння у рейтингу. Я вже казав, можливо, для неї зараз чим гірше, тим краще. Бо іншого приводу змінювати свою команду та ставлення до тенісу, схоже, вона так і не побачить.
    До речі, Севастова сьогодні слідом за Мартою обіграла ще й Гауфф. Техніка проти потужності іноді працює навіть на траві.
    Ссылка
    Stepan Stepanov
      Stepan Stepanov, 23.06.2021 17:21
    +2
    Нелегко проти високої Рибакіної грати. Послідовно за Гаелем програла. Наступного тижня Вімблдон - буде час підготуватись обом.
    Ссылка
    олег инкогнито
    online
      олег инкогнито, 23.06.2021 17:20
    0
    не дійде до вершин світового тенісу? так і буде грати?
    Ссылка
    Vlad Ltava
    online
      Vlad Ltava, 23.06.2021 17:20
    -2
    От і добре . Треба ж до весілля готуватися .
    Ссылка
    alex55
    online
      alex55, 23.06.2021 17:19
    +5
    Рыбакина пускала в 1/4, но она не захотела.
    Ссылка
    Michael Benko
    online
      Michael Benko, 23.06.2021 17:17
    -4
    Обидно как то( Боролась
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 23.06.2021 17:22
    +7
    Нічого нового. Все ті ж проблеми, немає сенсу повторюватися. Навіть страшенних помилок Рибакіної у кінці другого сету не вистачило, щоб зачепити хоча б партію. Після Вімблдону, де захистити 780 очок за півфінал не вийде й близько, Еліна, нарешті, розпочне своє давно заслужене падіння у рейтингу. Я вже казав, можливо, для неї зараз чим гірше, тим краще. Бо іншого приводу змінювати свою команду та ставлення до тенісу, схоже, вона так і не побачить.
    До речі, Севастова сьогодні слідом за Мартою обіграла ще й Гауфф. Техніка проти потужності іноді працює навіть на траві.
    Ссылка
    Kinik Alex
    online
      Kinik Alex, 23.06.2021 17:23
    +5
    Світоліна б чудово вписалася в Збірну України по футболу
    Ссылка
    alex55
    online
      alex55, 23.06.2021 17:19
    +5
    Рыбакина пускала в 1/4, но она не захотела.
    Ссылка
    anachar
    online
      anachar, 23.06.2021 17:50
    +4
    По большому счету на Элину можно не расчитывать! Она может кок-то 1-2 игры выиграть, но.... Похоже все! Может временно, а может и навсегда-медленная ,но уверенная деградация. Печально!
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 23.06.2021 17:37
    +4
    В принципі, нічого неочікуваного. Просто сьогодні події співпали в часі, тому всі й здогадалися. А насправді те саме трапилося минулого тижня (Монфіс в Галле, Світоліна в Берліні), та й раніше, можна перевірити по датах.
    Поразці Світоліной завжди передує поразка Монфіса (не навпаки: Гаель примудряється програти раніше).
    Не треба шукати змови, або "це вони навмисно". З цього слідує простий загальнолюдський висновок: Еліна дуже чутлива до невдач нареченого. Але якщо в подружньому житті це добре, то в спортивному навпаки
    Висновок? Ну не гільйотина, тобто повний розрив, звичайно. Але доки Монфісу хтось не підкаже припинити активні виступи і краще за все піти до Еліни в команду, навряд чи можна на щось розраховувати. Для обох.
    Ссылка
    Сан Саныч
    online
      Сан Саныч, 23.06.2021 18:08
    +3
    Пробивает дно за дном,уже и не интересно смотреть на Писталину....
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 23.06.2021 18:06
    +3
    Нечего обсуждать, очередная слабая игра! Не видно желания упорства всё исправить. Это не топ 10 и не 20 это посредственный теннис
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 23.06.2021 17:24
    +2
    не хватає Єліні стабільності в грі ,то дуже добре зіграє.то потім 2-3 розіграші погано,а ежелі зробить одну помілку тут же в додаток ще декілька.Таке суперниці не прощають.Психолога Єлі треба покраще знайті
    Ссылка
    Станислав Оришич
    online
      Станислав Оришич, 23.06.2021 17:23
    +2
    Передбачувана поразка
    Ссылка
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 23.06.2021 18:19
    +1
    Ждем новостей касательно очередного подъёма в рейтинге!
    Ссылка
    Stepan Stepanov
      Stepan Stepanov, 23.06.2021 17:21
    +1
    Нелегко проти високої Рибакіної грати. Послідовно за Гаелем програла. Наступного тижня Вімблдон - буде час підготуватись обом.
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 23.06.2021 17:47
    0
    В десятому геймі другої партії Еліна виявила спортивний характер,але надалі не вистачило спортивної майстерності.
    Ссылка
    Stelios Komnin
    online
      Stelios Komnin, 23.06.2021 17:33
    0
    Stanislav Matusevych, 23.06.2021 17:22
    Нічого нового. Все ті ж проблеми, немає сенсу повторюватися. Навіть страшенних помилок Рибакіної у кінці другого сету не вистачило, щоб зачепити хоча б партію. Після Вімблдону, де захистити 780 очок за півфінал не вийде й близько, Еліна, нарешті, розпочне своє давно заслужене падіння у рейтингу. Я вже казав, можливо, для неї зараз чим гірше, тим краще. Бо іншого приводу змінювати свою команду та ставлення до тенісу, схоже, вона так і не побачить.
    До речі, Севастова сьогодні слідом за Мартою обіграла ще й Гауфф. Техніка проти потужності іноді працює навіть на траві.
    Может и настроится на турнир, сетка может будет простой. А проблемы остались те же, правда. Отношение к спорту неподобающее, впрочем это проблема всего молодого поколения.
    Ссылка
    олег инкогнито
    online
      олег инкогнито, 23.06.2021 17:20
    0
    не дійде до вершин світового тенісу? так і буде грати?
    Ссылка
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