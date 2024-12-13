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  4. УПЛ раскритиковала ФИФА за ошибку с Крымом во время жеребьевки отбора к ЧМ
Чемпионат мира
13 декабря 2024, 20:59 | Обновлено 13 декабря 2024, 21:04
885
2

УПЛ раскритиковала ФИФА за ошибку с Крымом во время жеребьевки отбора к ЧМ

В Цюрихе на экране была показана карта Украины без Крыма

13 декабря 2024, 20:59 | Обновлено 13 декабря 2024, 21:04
885
2
УПЛ раскритиковала ФИФА за ошибку с Крымом во время жеребьевки отбора к ЧМ
Карта, которую показали в ФИФА

Во время жеребьевки квалификации чемпионата мира 2026 по футболу в швейцарском Цюрихе на экране была показана карта Украины без Крыма.

В ФИФА решила напомнить зрителям, какие сборные (в том числе, Украина и беларусь) не могут сыграть между собой по политическим причинам.

На карте, продемонстрированной во время трансляции, Крым не был выделен как территория Украины.

В Украинской Премьер-лиге сделали заявление по поводу скандальной ситуации.

Официальное заявление УПЛ

Украинская Премьер-Лига считает недопустимой ошибку в изображении карты Украины во время трансляции жеребьевки квалификации ЧМ-2026.

На карте с обозначением стран, которые не могут пересекаться, была выделена территория Украины без АР Крым.

Такой шаг недопустим и противоречит международно признанным границам Украины. Демонстрация карты без Крыма является не только игнорированием суверенитета Украины, но и поддержкой агрессивной политики оккупации.

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Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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Комментарии 2
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Віктор Коробка
Це вже не вперше, тому важко списати на випадковість. По самі п'яти стирчать вуха рашиського бабла.
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nivavn
Ну роз........(багато букв) , а далі ЩО? забули...
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