УПЛ раскритиковала ФИФА за ошибку с Крымом во время жеребьевки отбора к ЧМ
В Цюрихе на экране была показана карта Украины без Крыма
Во время жеребьевки квалификации чемпионата мира 2026 по футболу в швейцарском Цюрихе на экране была показана карта Украины без Крыма.
В ФИФА решила напомнить зрителям, какие сборные (в том числе, Украина и беларусь) не могут сыграть между собой по политическим причинам.
На карте, продемонстрированной во время трансляции, Крым не был выделен как территория Украины.
В Украинской Премьер-лиге сделали заявление по поводу скандальной ситуации.
Официальное заявление УПЛ
Украинская Премьер-Лига считает недопустимой ошибку в изображении карты Украины во время трансляции жеребьевки квалификации ЧМ-2026.
На карте с обозначением стран, которые не могут пересекаться, была выделена территория Украины без АР Крым.
Такой шаг недопустим и противоречит международно признанным границам Украины. Демонстрация карты без Крыма является не только игнорированием суверенитета Украины, но и поддержкой агрессивной политики оккупации.
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