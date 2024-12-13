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  4. ФОТО. Очередной зашкварь. ФИФА показала карту Украины без Крыма
Чемпионат мира
13 декабря 2024, 13:31 |
1786
7

ФОТО. Очередной зашкварь. ФИФА показала карту Украины без Крыма

Международная футбольная организация продолжает пробивать дно

13 декабря 2024, 13:31 |
1786
7
ФОТО. Очередной зашкварь. ФИФА показала карту Украины без Крыма
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанни Инфантино

В пятницу, 13 декабря, в 13:00 в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе (Швейцария) состоится жеребьевка квалификации чемпионата мира 2026 по футболу в зоне УЕФА.

54 страны-участницы УЕФА были распределены по 5 корзинам. В первую корзину входят четвертьфиналисты Лиги наций УЕФА (Хорватия, Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Португалия, Испания), а также 4 страны с лучшим рейтингом (Англия, Бельгия, Швейцария, Австрия).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Во время проведения жеребьевки ФИФА решила напомнить зрителям, какие сборные не могут сыграть друг с другом по политическим причинам. К такой группе команд относятся Украина и Беларусь, но на карте, продемонстрированной во время трансляции, почему-то Крым не был выделен как территория Украины.

ФОТО. Очередной зашквар. ФИФА показала карту Украины без Крыма

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ФИФА российско-украинская война Крым сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу жеребьевка чемпионата мира фото
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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Комментарии 7
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contr
Та пох на ту карту ! Головне що кацапські свині мимо відбору а значить ще два роки з чучхе гратимуть ☝️
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0
SHN
Ещё и без части Курской и полностью с Луганской,Донецкой,Запорожской,Херсонск
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0
mini.f
Если бы я был представителем Украины на этой церемонии жеребьевки, я бы устроил скандал и не дал бы проводить жеребьевку, пока организаторы не изменили эту карту с Крымом. Но наши молча схавали это. Интересно кто там присутствовал от Украины? Хотелось бы узнать фамилии людей, которым до фонаря чей Крым. Или там присутствовали любители расейского мира? Слабо озвучить  фамилии? Если там присутствовали Шевченко и Ребров, то ничего странного, мы их знаем как людей, которым не все так однозначно в этой войне...
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0
Engineer
Интересно, наша уаф хоть как-то отреагирует? Чи Андруше не до того, сынка своего в сборную пихать надо?
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0
Микола Унгурян
ФІФА надіється що крім українських глядачів ніхто не побачить, а чек від газпрому вже давно схований
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0
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