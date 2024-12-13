ФОТО. Очередной зашкварь. ФИФА показала карту Украины без Крыма

В пятницу, 13 декабря, в 13:00 в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе (Швейцария) состоится жеребьевка квалификации чемпионата мира 2026 по футболу в зоне УЕФА.

54 страны-участницы УЕФА были распределены по 5 корзинам. В первую корзину входят четвертьфиналисты Лиги наций УЕФА (Хорватия, Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Португалия, Испания), а также 4 страны с лучшим рейтингом (Англия, Бельгия, Швейцария, Австрия).

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Во время проведения жеребьевки ФИФА решила напомнить зрителям, какие сборные не могут сыграть друг с другом по политическим причинам. К такой группе команд относятся Украина и Беларусь, но на карте, продемонстрированной во время трансляции, почему-то Крым не был выделен как территория Украины.

ФОТО. Очередной зашквар. ФИФА показала карту Украины без Крыма