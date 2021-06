ФОТО. Вест Хэм пожелал Ярмоленко удачи в матче с Австрией

Официальный твиттер-аккаунт «Вест Хэма» пожелал удачи капитану сборной Украины Андрею Ярмоленко перед матчем третьего тура группового раунда Евро-2020 против Австрии.

«Удачи Андрею Ярмоленко, который сегодня в составе сборной Украины сразится против Австрии», – сказано в сообщении.

Отметим, что Ярмоленко в первых двух матчах чемпионата Европы забил два мяча и отдал один ассист.

Сборные Украины и Австрии сыграют в Бухаресте, начало в 19:00 по киевскому времени.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Good luck to @Yarmolenko_7, who faces #AUT with #UKR later today! 💪#EURO2020 pic.twitter.com/xqRbSEPyk9