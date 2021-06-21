ФОТО. Вест Хэм пожелал Ярмоленко удачи в матче с Австрией

Официальный твиттер-аккаунт «Вест Хэма» пожелал удачи капитану сборной Украины Андрею Ярмоленко перед матчем третьего тура группового раунда Евро-2020 против Австрии.
«Удачи Андрею Ярмоленко, который сегодня в составе сборной Украины сразится против Австрии», – сказано в сообщении.
Отметим, что Ярмоленко в первых двух матчах чемпионата Европы забил два мяча и отдал один ассист.
Сборные Украины и Австрии сыграют в Бухаресте, начало в 19:00 по киевскому времени.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Good luck to @Yarmolenko_7, who faces #AUT with #UKR later today! 💪#EURO2020 pic.twitter.com/xqRbSEPyk9— West Ham United (@WestHam) June 21, 2021
Источник — ФК Вест Хэм
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