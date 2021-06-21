ФОТО. Вест Хэм пожелал Ярмоленко удачи в матче с Австрией

Лондонский клуб следит за выступлениями своих футболистов на Евро

  • 21.06.2021 11:58
  • 2269 просмотров
  • 3 комментария
ФОТО. Вест Хэм пожелал Ярмоленко удачи в матче с Австрией
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Официальный твиттер-аккаунт «Вест Хэма» пожелал удачи капитану сборной Украины Андрею Ярмоленко перед матчем третьего тура группового раунда Евро-2020 против Австрии.

«Удачи Андрею Ярмоленко, который сегодня в составе сборной Украины сразится против Австрии», – сказано в сообщении.

Отметим, что Ярмоленко в первых двух матчах чемпионата Европы забил два мяча и отдал один ассист.

Сборные Украины и Австрии сыграют в Бухаресте, начало в 19:00 по киевскому времени.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча

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Источник — ФК Вест Хэм

(10 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 21.06.2021 12:51
    0
    Интересно будет понаблюдать отпустит весьт Хэм или нет.
    Ссылка
    Postovaloff
      Postovaloff, 21.06.2021 12:45
    0
    чекаємо таке ще від Гента, бо вони звикли на пару забивати з Яремчуком
    Ссылка
    Сергей Шец
    online
      Сергей Шец, 21.06.2021 12:37
    +1
    Та забьёт, не ссыте!) 😂
    Ссылка
    Сергей Шец
    online
      Сергей Шец, 21.06.2021 12:37
    +1
    Та забьёт, не ссыте!) 😂
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 21.06.2021 12:51
    0
    Интересно будет понаблюдать отпустит весьт Хэм или нет.
    Ссылка
    Postovaloff
      Postovaloff, 21.06.2021 12:45
    0
    чекаємо таке ще від Гента, бо вони звикли на пару забивати з Яремчуком
    Ссылка
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