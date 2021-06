Украина - Италия? Вероятные пары 1/8 финала Евро

На основе матчей двух туров группового турнира Евро-2020 и общей статистики сборных были составлены наиболее вероятные пары 1/8 финала.

Украина имеет наибольшие шансы занять в группе второе место и выйти на Италию. Вероятность такого исхода составляет 46%.

Команде Андрея Шевченко хватит даже одного пункта в заключительном матче против Австрии 21 июня.



🧮 - Most likely second round matches at #EURO2020



🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 v 🇩🇰 (25%)



🇮🇹 v 🇺🇦 (46%)



🇳🇱 v 🇸🇰 (17%)*



🇧🇪 v 🇵🇹 (34%)



🇨🇿 v 🇪🇸 (23%)



🇫🇷 v 🇫🇮 (13%)



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 v 🇩🇪 (34%)



🇸🇪 v 🇦🇹 (14%)



* Most likely match for the Netherlands is against Portugal (21%) but Belgium have higher chance.#euro2021