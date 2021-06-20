Украина - Италия? Вероятные пары 1/8 финала Евро

На основе матчей двух туров группового турнира Евро-2020 и общей статистики сборных были составлены наиболее вероятные пары 1/8 финала.
Украина имеет наибольшие шансы занять в группе второе место и выйти на Италию. Вероятность такого исхода составляет 46%.
Команде Андрея Шевченко хватит даже одного пункта в заключительном матче против Австрии 21 июня.
🧮 - Most likely second round matches at #EURO2020— Gracenote Live (@GracenoteLive) June 20, 2021
🏴 v 🇩🇰 (25%)
🇮🇹 v 🇺🇦 (46%)
🇳🇱 v 🇸🇰 (17%)*
🇧🇪 v 🇵🇹 (34%)
🇨🇿 v 🇪🇸 (23%)
🇫🇷 v 🇫🇮 (13%)
🏴 v 🇩🇪 (34%)
🇸🇪 v 🇦🇹 (14%)
* Most likely match for the Netherlands is against Portugal (21%) but Belgium have higher chance.#euro2021
Источник — Sport.ua
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