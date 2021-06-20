Украина - Италия? Вероятные пары 1/8 финала Евро

На основе матчей двух туров группового турнира Евро-2020 и общей статистики сборных были составлены наиболее вероятные пары 1/8 финала.

Украина имеет наибольшие шансы занять в группе второе место и выйти на Италию. Вероятность такого исхода составляет 46%.

Команде Андрея Шевченко хватит даже одного пункта в заключительном матче против Австрии 21 июня.

