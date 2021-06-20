Украина - Италия? Вероятные пары 1/8 финала Евро

Команда Андрея Шевченко близка к выходу в плей-офф

  • 20.06.2021 14:28
  • 2915 просмотров
  • 1 комментарий
Украина - Италия? Вероятные пары 1/8 финала Евро
© Getty Images/Global Images Ukraine

На основе матчей двух туров группового турнира Евро-2020 и общей статистики сборных были составлены наиболее вероятные пары 1/8 финала.

Украина имеет наибольшие шансы занять в группе второе место и выйти на Италию. Вероятность такого исхода составляет 46%.

Команде Андрея Шевченко хватит даже одного пункта в заключительном матче против Австрии 21 июня.
 

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    Saar
    online
      Saar, 20.06.2021 14:56
    0
    Якщо з Італією будемо грати, як частину гри з Нідерландами і другий тайм з Північ.Македонією, то результат на табло буде страшним!
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 20.06.2021 14:56
    0
    Якщо з Італією будемо грати, як частину гри з Нідерландами і другий тайм з Північ.Македонією, то результат на табло буде страшним!
    Ссылка
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