Экс-игрок Десны Мостовой перешел в Кривбасс

Клуб усилился опытным защитником

  • 16.06.2021 09:02
  • 453 просмотра
  • 1 комментарий
Экс-игрок Десны Мостовой перешел в Кривбасс
© ФК Кривбасс

«Кривбасс» объявил о подписании 33-летнего защитника Андрея Мостового.

Опытный футболист известен по выступлениям за «Десну», в составе которой провел 91 матч, забил один гол.

Также в карьере Мостового есть выступления за ФК «Львов» (2009 - 2011) и кропивницкую «Звезду» (2013 - 2016).

Ранее сообщалось, что «Кривбасс» может подписать Юрия Коломойца.

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Источник — ФК Кривбасс

(1 голос)

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Комментарии
    Dmytro Dmytro
      Dmytro Dmytro, 16.06.2021 09:42
    0
    Що там по стадіону?
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
      Dmytro Dmytro, 16.06.2021 09:42
    0
    Що там по стадіону?
    Ссылка
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