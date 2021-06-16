Экс-игрок Десны Мостовой перешел в Кривбасс

«Кривбасс» объявил о подписании 33-летнего защитника Андрея Мостового.
Опытный футболист известен по выступлениям за «Десну», в составе которой провел 91 матч, забил один гол.
Также в карьере Мостового есть выступления за ФК «Львов» (2009 - 2011) и кропивницкую «Звезду» (2013 - 2016).
Ранее сообщалось, что «Кривбасс» может подписать Юрия Коломойца.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Кривбасс
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.