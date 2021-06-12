ВИДЕО. Полузащитник Роман Безус назван лучшим игроком Гента в мае

Украинский хавбек Роман Безус назван лучшим футболистом «Гента» в мае 2021 года.
30-летний полузащитник в мае забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи в 6 матчах за «Гент».
Проведя отличную концовку сезона в чемпионате Бельгии, Безус получил вызов в сборную Украины и будет играть на Евро-2020.
Roman Bezus, aka Mister Play-off, werd door jullie verkozen verkozen tot Baloise Player of The Month én winnaar van de vdk bank Goal of the Month! Congrats Roman!💥🇺🇦— KAA Gent (@KAAGent) June 11, 2021
#kaagent #COBW pic.twitter.com/y2RdTfboye
Источник — ФК Гент
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