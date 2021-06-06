ОФИЦИАЛЬНО. Роджер Федерер снялся с Ролан Гаррос

Швейцарец будет готовиться к травяному сезону

  • 06.06.2021 17:37
  • 4827 просмотров
  • 12 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Роджер Федерер снялся с Ролан Гаррос
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роджер Федерер

Подтвердилась информация о том, что Роджер Федерер снялся с четвертого раунда Ролан Гаррос.
 
Швейцарский теннисист заявил, что его организм пока не готов к нагрузкам, которые он испытал в матче третьего круга против Доминика Кепфера. Отметим, что встреча продолжалась 3,5 часа.
 
Учитывая, что Федерер планирует сконцентрироваться на травяном сезоне, данное решение выглядит абсолютно логичным.
 
В 1/4 финала без борьбы выходит девятая ракетка мира итальянец Маттео Берреттини.

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Источник — Twitter

(12 голосов)

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Комментарии
    Rusty_Shackleford
      Rusty_Shackleford, 07.06.2021 13:56
    0
    По-хорошему, надо было реализовывать матчболы против Джоковича на любимой травке в 2019 и уходить красиво. Потому что сейчас - это уже бледная тень великого чемпиона. И Берреттини на грунте он вряд ли бы прошел - я думаю, в глубине души он это понимал и подсознательно хотел избежать позора, как с Андухаром в Женеве.
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    KirTheKing
    online
      KirTheKing, 06.06.2021 22:12
    0
    AleksMih, 06.06.2021 21:25
    Мечта — особый вид воображения, представляющий собой самостоятельное создание новых образов, направленный на будущее и выражающий желания человека.
    если на песке на 1/8 дошел, то на любимом УИМе должен до 1/4 доходить как минимум..подготовку к УИМу в Халле начнет через неделю.. если бы были проблемы с коленом, на котором делали 2 операции, в Халле бы не ехал думаю и в УИМ тоже..
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    AleksMih
      AleksMih, 06.06.2021 21:25
    -1
    KirTheKing, 06.06.2021 20:24
    по идее, до 1/4 на УИМе может дойти, а там как карта ляжет..
    Мечта — особый вид воображения, представляющий собой самостоятельное создание новых образов, направленный на будущее и выражающий желания человека.
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    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 06.06.2021 20:55
    +5
    ass36, 06.06.2021 19:54
    Старый пердун не захотел получить очередное фиаско и решил в почестях сердце больно покинуть турнир. Это уже пенсия с молодыми тягаться даже не поможит швейцарская медицина и передовые технологии.
    ты прям его с Тимощуком в 2016 году сравнил, Он что чье то место в сборной занимает? Это индивидуальный спорт, и он своим примером только вдохновляет молодежь...он никому ничего не должен доказывать уже
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    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 06.06.2021 20:52
    +2
    adidas77, 06.06.2021 17:59
    И финал этой карьеры был ещё 2 года назад, жаль что Федерер не смог вовремя уйти, как чемпион и великий маэстро!
    наверное это подтверждает, что он таки любит именно теннис, сам процесс....денег валом, здоровье уже не то...а он все вкалывает
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    KirTheKing
    online
      KirTheKing, 06.06.2021 20:24
    0
    AleksMih, 06.06.2021 18:36
    Мирка дала отмашку, на повестке дня , увы, сценарий и дата прощального матча. Два последних года игры были уже для другой карьеры, послеигровой финансовой. Нужен был ресурс играющего игрока в совете игроков АТП, в организации и поддержке своего Кубка Лайвера, перепалке с FFT, в загрузке своей тим8. Все выверено, логично и последовательно, как и в его игре, но бессмертных не бывает. Несколько встреч, хотелось бы турниров, еще есть шанс посмотреть в лайве, пропустить - преступление.
    по идее, до 1/4 на УИМе может дойти, а там как карта ляжет..
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    ass36
      ass36, 06.06.2021 19:54
    -8
    Старый пердун не захотел получить очередное фиаско и решил в почестях сердце больно покинуть турнир. Это уже пенсия с молодыми тягаться даже не поможит швейцарская медицина и передовые технологии.
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    Владислав Антонов
      Владислав Антонов, 06.06.2021 18:36
    -9
    Федерер = Бьорндален. Теж тягне до останнього, не бажаючи лишати спорт. Хоча пік слави давно минув.
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    AleksMih
      AleksMih, 06.06.2021 18:36
    0
    adidas77, 06.06.2021 17:59
    И финал этой карьеры был ещё 2 года назад, жаль что Федерер не смог вовремя уйти, как чемпион и великий маэстро!
    Мирка дала отмашку, на повестке дня , увы, сценарий и дата прощального матча. Два последних года игры были уже для другой карьеры, послеигровой финансовой. Нужен был ресурс играющего игрока в совете игроков АТП, в организации и поддержке своего Кубка Лайвера, перепалке с FFT, в загрузке своей тим8. Все выверено, логично и последовательно, как и в его игре, но бессмертных не бывает. Несколько встреч, хотелось бы турниров, еще есть шанс посмотреть в лайве, пропустить - преступление.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 06.06.2021 17:59
    -4
    И финал этой карьеры был ещё 2 года назад, жаль что Федерер не смог вовремя уйти, как чемпион и великий маэстро!
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 06.06.2021 17:58
    -6
    Обидно всё это наблюдать....
    Какой травяной сезон?
    Там организм расцветёт?
    Это финал карьеры, большой прекрасной карьеры!
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    24forever
      24forever, 06.06.2021 17:50
    +1
    ты нужен был Надалю в полуфинале ЭТОГО РГ
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    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 06.06.2021 20:55
    +5
    ass36, 06.06.2021 19:54
    Старый пердун не захотел получить очередное фиаско и решил в почестях сердце больно покинуть турнир. Это уже пенсия с молодыми тягаться даже не поможит швейцарская медицина и передовые технологии.
    ты прям его с Тимощуком в 2016 году сравнил, Он что чье то место в сборной занимает? Это индивидуальный спорт, и он своим примером только вдохновляет молодежь...он никому ничего не должен доказывать уже
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 06.06.2021 20:52
    +2
    adidas77, 06.06.2021 17:59
    И финал этой карьеры был ещё 2 года назад, жаль что Федерер не смог вовремя уйти, как чемпион и великий маэстро!
    наверное это подтверждает, что он таки любит именно теннис, сам процесс....денег валом, здоровье уже не то...а он все вкалывает
    Ссылка
    24forever
      24forever, 06.06.2021 17:50
    +1
    ты нужен был Надалю в полуфинале ЭТОГО РГ
    Ссылка
    Rusty_Shackleford
    online
      Rusty_Shackleford, 07.06.2021 13:56
    0
    По-хорошему, надо было реализовывать матчболы против Джоковича на любимой травке в 2019 и уходить красиво. Потому что сейчас - это уже бледная тень великого чемпиона. И Берреттини на грунте он вряд ли бы прошел - я думаю, в глубине души он это понимал и подсознательно хотел избежать позора, как с Андухаром в Женеве.
    Ссылка
    KirTheKing
    online
      KirTheKing, 06.06.2021 22:12
    0
    AleksMih, 06.06.2021 21:25
    Мечта — особый вид воображения, представляющий собой самостоятельное создание новых образов, направленный на будущее и выражающий желания человека.
    если на песке на 1/8 дошел, то на любимом УИМе должен до 1/4 доходить как минимум..подготовку к УИМу в Халле начнет через неделю.. если бы были проблемы с коленом, на котором делали 2 операции, в Халле бы не ехал думаю и в УИМ тоже..
    Ссылка
    KirTheKing
    online
      KirTheKing, 06.06.2021 20:24
    0
    AleksMih, 06.06.2021 18:36
    Мирка дала отмашку, на повестке дня , увы, сценарий и дата прощального матча. Два последних года игры были уже для другой карьеры, послеигровой финансовой. Нужен был ресурс играющего игрока в совете игроков АТП, в организации и поддержке своего Кубка Лайвера, перепалке с FFT, в загрузке своей тим8. Все выверено, логично и последовательно, как и в его игре, но бессмертных не бывает. Несколько встреч, хотелось бы турниров, еще есть шанс посмотреть в лайве, пропустить - преступление.
    по идее, до 1/4 на УИМе может дойти, а там как карта ляжет..
    Ссылка
    AleksMih
      AleksMih, 06.06.2021 18:36
    0
    adidas77, 06.06.2021 17:59
    И финал этой карьеры был ещё 2 года назад, жаль что Федерер не смог вовремя уйти, как чемпион и великий маэстро!
    Мирка дала отмашку, на повестке дня , увы, сценарий и дата прощального матча. Два последних года игры были уже для другой карьеры, послеигровой финансовой. Нужен был ресурс играющего игрока в совете игроков АТП, в организации и поддержке своего Кубка Лайвера, перепалке с FFT, в загрузке своей тим8. Все выверено, логично и последовательно, как и в его игре, но бессмертных не бывает. Несколько встреч, хотелось бы турниров, еще есть шанс посмотреть в лайве, пропустить - преступление.
    Ссылка
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