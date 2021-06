ОФИЦИАЛЬНО. Роджер Федерер снялся с Ролан Гаррос

Подтвердилась информация о том, что Роджер Федерер снялся с четвертого раунда Ролан Гаррос.



Швейцарский теннисист заявил, что его организм пока не готов к нагрузкам, которые он испытал в матче третьего круга против Доминика Кепфера. Отметим, что встреча продолжалась 3,5 часа.



Учитывая, что Федерер планирует сконцентрироваться на травяном сезоне, данное решение выглядит абсолютно логичным.



В 1/4 финала без борьбы выходит девятая ракетка мира итальянец Маттео Берреттини.

The Roland-Garros tournament organisers have learned that Roger Federer has withdrawn from the fourth round of the tournament. #RolandGarros pic.twitter.com/BncPpTLUzl