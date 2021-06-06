ОФИЦИАЛЬНО. Роджер Федерер снялся с Ролан Гаррос

Подтвердилась информация о том, что Роджер Федерер снялся с четвертого раунда Ролан Гаррос.
Швейцарский теннисист заявил, что его организм пока не готов к нагрузкам, которые он испытал в матче третьего круга против Доминика Кепфера. Отметим, что встреча продолжалась 3,5 часа.
Учитывая, что Федерер планирует сконцентрироваться на травяном сезоне, данное решение выглядит абсолютно логичным.
В 1/4 финала без борьбы выходит девятая ракетка мира итальянец Маттео Берреттини.
The Roland-Garros tournament organisers have learned that Roger Federer has withdrawn from the fourth round of the tournament. #RolandGarros pic.twitter.com/BncPpTLUzl— Roland-Garros (@rolandgarros) June 6, 2021
Источник — Twitter
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Какой травяной сезон?
Там организм расцветёт?
Это финал карьеры, большой прекрасной карьеры!
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