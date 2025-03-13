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Лига чемпионов
13 марта 2025, 10:37 | Обновлено 13 марта 2025, 10:38
311
0

«Это удивительно». Зинченко ждет матчей против Реала в Лиге чемпионов

Украинец вспомнил матчи против «Реала» в составе «Манчестер Сити»

13 марта 2025, 10:37 | Обновлено 13 марта 2025, 10:38
311
0
«Это удивительно». Зинченко ждет матчей против Реала в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко поделился ожиданиями от матчей против мадридского «Реала» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Реал является одним из крупнейших клубов мира, они выигрывали этот турнир 15 раз, и у них много игроков мирового уровня и опыта. Но нам просто нужно показать свою лучшую игру, и мы все с нетерпением ждем этих игр.

5:6 по итогам двух матчей 1/2 финала ЛЧ сезона 2021/22 от «Реала» в составе «Сити»? Не напоминай мне, пожалуйста, это такое болезненное воспоминание.

Но это удивительный опыт. Особенно для меня – в таком возрасте играть на этом этапе и иметь этот опыт. Я очень благодарен за это. Единственное, что я могу сказать, вы не можете расслабляться, пока это не будет сделано», – сказал Зинченко.

В 1/4 финала Лиги чемпионов лондонский Арсенал встретится с мадридским Реалом. Четвертьфиналы запланированы на 8/9 и 15/16 апреля, полуфиналы пройдут 29/30 апреля и 6/7 мая. Финал планируется провести 31 мая на Альянце Арене в Мюнхене.

Ранее Александр Зинченко поделился эмоциями после матча против ПСВ.

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Александр Зинченко Реал Мадрид Арсенал Лондон Лига чемпионов
Олег Вахоцкий Источник: ФК Арсенал Лондон
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