«Это удивительно». Зинченко ждет матчей против Реала в Лиге чемпионов

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко поделился ожиданиями от матчей против мадридского «Реала» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Реал является одним из крупнейших клубов мира, они выигрывали этот турнир 15 раз, и у них много игроков мирового уровня и опыта. Но нам просто нужно показать свою лучшую игру, и мы все с нетерпением ждем этих игр.

5:6 по итогам двух матчей 1/2 финала ЛЧ сезона 2021/22 от «Реала» в составе «Сити»? Не напоминай мне, пожалуйста, это такое болезненное воспоминание.

Но это удивительный опыт. Особенно для меня – в таком возрасте играть на этом этапе и иметь этот опыт. Я очень благодарен за это. Единственное, что я могу сказать, вы не можете расслабляться, пока это не будет сделано», – сказал Зинченко.

В 1/4 финала Лиги чемпионов лондонский Арсенал встретится с мадридским Реалом. Четвертьфиналы запланированы на 8/9 и 15/16 апреля, полуфиналы пройдут 29/30 апреля и 6/7 мая. Финал планируется провести 31 мая на Альянце Арене в Мюнхене.

Ранее Александр Зинченко поделился эмоциями после матча против ПСВ.