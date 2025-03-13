Заря во время паузы проведет два спарринга
Несколько игроков будут восстанавливаться после болезней
Как стало известно Sport.ua, футболисты луганской «Зари» во время мартовской международной паузы в УПЛ вызванной матчами сборных, сыграют два контрольных поединка.
По имеющимся данным, подопечные Младена Бартуловича возобновят тренировочный процесс 16 марта, а уже 18 – будут выяснять отношения с перволиговой «Кудривкой». 23 марта оппонентом луганчан будет «Оболонь».
Перерыв в чемпионате пойдет на пользу вратарю Никите Турбаевскому и боснийскому полузащитнику Деяну Попаре, которые не избежали респираторного заболевания.
В расположении национальной сборной Украины в Испании находится игрок «молодежки» Александр Яцык, а Андрей Маткевич вызван в юниорскую сборную.
Сейчас «Заря» занимает шестое место в УПЛ, набрав 29 очков и 30 марта померится силами в 22 туре с «Колосом».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский защитник забил за «Арсенал» впервые в сезоне
Тибо подсказал главному судье