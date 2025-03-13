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  4. Тренер ПСВ: «Мы вылетели из ЛЧ, но у нас был памятный матч с Шахтером»
Лига чемпионов
13 марта 2025, 10:58 |
533
1

Тренер ПСВ: «Мы вылетели из ЛЧ, но у нас был памятный матч с Шахтером»

Петер Бош прокомментировал ничью с «Арсеналом»

13 марта 2025, 10:58 |
533
1
Тренер ПСВ: «Мы вылетели из ЛЧ, но у нас был памятный матч с Шахтером»
УЕФА. Петер Бош

Главный тренер нидерландского ПСВ Петер Бош прокомментировал ничью с лондонским «Арсеналом» (2:2, 3:9 по сумме двух встреч) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Мы вылетели, что разочаровывает, но положительным является то, что у нас было несколько памятных игр, таких как победа 3:2 над донецким «Шахтером» и проход такого великого клуба, как «Ювентус» в плей-офф.

Я очень доволен своим выступлением. Реакция была хорошей, мы играли хорошо. Мы не боялись играть в свою игру и владеть мячом.

Если вы играете против английской команды, физически они вас переиграют. Наше качество заключается в том, что мы фантастически владеем мячом, у нас есть техничные игроки, которые не боятся играть в футбол. Мы не делали этого неделю назад, и, возможно, это было моим самым большим разочарованием, кроме результата. Сегодня, с самого начала, я увидел команду, которая не боится играть в футбол. Все были задействованы – даже вратарь – и мы играли хорошо».

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Арсенал Лондон пресс-конференция ПСВ Лига чемпионов Арсенал - ПСВ Петер Бош Шахтер Донецк ПСВ - Шахтер Ювентус Ювентус - ПСВ ПСВ - Ювентус
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
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Vitaliy/Love ⚒️FCSD, 😸Cat i 🐟Rybakinu
Хоч для нас то навпаки назавжди негативний😢 спогад, як випущена з рук перемога... Але і приємно, що гірники⚒️ залишають такий ІСТОРИЧНИЙ СЛІД в пам'яті суперників по Лізі Чемпіонів! ⚽🌠 😊
То був неймовірний камбек, ПСВ доклали НАДЗУСИЛЬ, щоб здолати такий МЕГА-ГРАНД, як Шахтар❗🧡🖤 😊
Для них це точно не було легкою прогулянкою, на відміну від Динами, яких у Європі втоптували глибоко в газон всі хто хотів...👈 киян згадуватимуть як хлопчиків для биття... 😊
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