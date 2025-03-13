Микель АРТЕТА: «Это тяжелое достижение»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ничью с нидерландским ПСВ (2:2, 9:3 по сумме двух встреч) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Мы очень рады снова быть в четвертьфинале второй сезон подряд, этого очень трудно достичь. Для большого клуба 15 лет не быть в четвертьфинале ЛЧ 2 сезона подряд – это долгий срок, поэтому это показывает, насколько трудно это сделать. Большой поклон ребятам, и мы хотим гораздо большего. Мы знаем, на что мы способны, у нас есть возможность сделать это, и, конечно, мы очень этого хотим.

Мы должны сделать это сейчас, мы должны использовать домашнее преимущество в первом матче и действительно создать что-то уникальное.

Ребята адаптировались и очень старались, и я очень рад, что они получили игровые минуты. Нам приходится делиться голами, когда у нас нет игрока, который постоянно забивает много, поэтому это здорово. Зинченко забил сегодня прекрасный гол, второй также, это был большой вклад Стерлинга и вбегание Деклана, который делает это уже вторую игру подряд, так что это хорошие привычки».