Срна рассказал, как относится к переносу игр УПЛ через сборную Украины
Дарио Срна пожелал успехов нашей национальной команде
Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна рассказал, как относится к переносу матчей Украинской Премьер-лиги через игры национальной сборной Украины.
«Надеюсь, то, что мы перенесли матчи на 4-5 дней, пойдет на пользу сборной Украины. Желаем им удачи», – лаконично сказал Срна.
В нынешнем сезоне Шахтер занимает 41 турнирный пункт после 20 сыгранных матчей. В Александрии 47 баллов после 21 сыгранного матча, а «Динамо» возглавляет турнирную таблицу с 51 баллом.
Ранее Виктор Вацко раскритиковал Сергея Реброва из-за переноса матчей УПЛ.
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