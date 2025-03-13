Срна рассказал, как относится к переносу игр УПЛ через сборную Украины

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна рассказал, как относится к переносу матчей Украинской Премьер-лиги через игры национальной сборной Украины.

«Надеюсь, то, что мы перенесли матчи на 4-5 дней, пойдет на пользу сборной Украины. Желаем им удачи», – лаконично сказал Срна.

В нынешнем сезоне Шахтер занимает 41 турнирный пункт после 20 сыгранных матчей. В Александрии 47 баллов после 21 сыгранного матча, а «Динамо» возглавляет турнирную таблицу с 51 баллом.

Ранее Виктор Вацко раскритиковал Сергея Реброва из-за переноса матчей УПЛ.