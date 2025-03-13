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Украина. Премьер лига
13 марта 2025, 09:56 |
455
0

Срна рассказал, как относится к переносу игр УПЛ через сборную Украины

Дарио Срна пожелал успехов нашей национальной команде

13 марта 2025, 09:56 |
455
0
Срна рассказал, как относится к переносу игр УПЛ через сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарио Срна

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна рассказал, как относится к переносу матчей Украинской Премьер-лиги через игры национальной сборной Украины.

«Надеюсь, то, что мы перенесли матчи на 4-5 дней, пойдет на пользу сборной Украины. Желаем им удачи», – лаконично сказал Срна.

В нынешнем сезоне Шахтер занимает 41 турнирный пункт после 20 сыгранных матчей. В Александрии 47 баллов после 21 сыгранного матча, а «Динамо» возглавляет турнирную таблицу с 51 баллом.

Ранее Виктор Вацко раскритиковал Сергея Реброва из-за переноса матчей УПЛ.

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Дарио Срна Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу сборная Украины по футболу Сергей Ребров
Олег Вахоцкий Источник: Профутбол Digital
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