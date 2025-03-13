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Лига чемпионов
13 марта 2025, 10:19 | Обновлено 13 марта 2025, 10:20
954
0

«Это тяжело увидеть». Анри отреагировал на резонансный пенальти Альвареса

Француз считает, что арбитры приняли правильное решение

13 марта 2025, 10:19 | Обновлено 13 марта 2025, 10:20
954
0
«Это тяжело увидеть». Анри отреагировал на резонансный пенальти Альвареса
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьерри Анри

Легендарный французский форвард Тьерри Анри отреагировал на скандальный пенальти Хулиана Альвареса в серии 11-метровых ударов в матче против мадридского «Реала».

«Это очень тяжело увидеть, но он действительно дважды прикоснулся к мячу. Это правило, но это так жестоко. У них есть технология, которая определяет, было ли двойное прикосновение. Поэтому обсуждение закрыто», – сказал Анри.

В 1/4 финала мадридский «Реал» сыграет против лондонского «Арсенала». Четвертьфиналы запланированы на 8/9 и 15/16 апреля, полуфиналы пройдут 29/30 апреля и 6/7 мая. Финал планируется провести 31 мая на Альянце Арене в Мюнхене.

Ранее сообщалось, что Диего Симеоне дерзко обратился к журналистам из-за отмененного пенальти Хулиана Альвареса.

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Хулиан Альварес Реал Мадрид Атлетико Мадрид Лига чемпионов Тьерри Анри Атлетико - Реал Мадрид
Олег Вахоцкий Источник: CBS Sports
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