Атлетик Бильбао

Атлетик – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги Европы 13 марта в 19:45
13 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы 2024/25 между командами Атлетик и Рома.
Поединок пройдет на стадионе Сан Мамес в Бильбао. Время начала игры – 19:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первый матч между этими коллективами в Риме завершился победой волков со счетом 2:1.
Цвета римского клуба защищает украинский форвард Артем Довбик. Победитель противостояния в четвертьфинал встретится либо с Фенербахче, либо с Рейнджерс.
Атлетик – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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