Атлетик Бильбао

13 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы 2024/25 между командами Атлетик и Рома.

Поединок пройдет на стадионе Сан Мамес в Бильбао. Время начала игры – 19:45 по Киеву.

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Первый матч между этими коллективами в Риме завершился победой волков со счетом 2:1.

Цвета римского клуба защищает украинский форвард Артем Довбик. Победитель противостояния в четвертьфинал встретится либо с Фенербахче, либо с Рейнджерс.

Атлетик – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.