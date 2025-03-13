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Лига Европы
Атлетик Бильбао
13.03.2025 19:45 - : -
Рома
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Лига Европы
13 марта 2025, 10:28 | Обновлено 13 марта 2025, 10:29
27
0

Атлетик – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги Европы 13 марта в 19:45

13 марта 2025, 10:28 | Обновлено 13 марта 2025, 10:29
27
0
Атлетик – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

13 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы 2024/25 между командами Атлетик и Рома.

Поединок пройдет на стадионе Сан Мамес в Бильбао. Время начала игры – 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч между этими коллективами в Риме завершился победой волков со счетом 2:1.

Цвета римского клуба защищает украинский форвард Артем Довбик. Победитель противостояния в четвертьфинал встретится либо с Фенербахче, либо с Рейнджерс.

Атлетик – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

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Лига Европы Атлетик Бильбао Рома Рим смотреть онлайн Артем Довбик
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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