ФОТО. Ссора президента Лацио с Симоне Индзаги

Вчера «Лацио» официально сообщил об уходе из клуба главного тренера Симоне Индзаги. Тренер позавчера согласовал новый контракт с «Лацио», однако после этого получил предложение от «Интера» и в последний момент изменил свое решение.

Такое поведение Индзаги-младшего не понравилось президенту «Лацио» Клаудио Лотито, который публично раскритиковал тренера.

Свои претензии Лотито высказал и лично Индзаги. Журналистам удалось сделать несколько фото разговора на повышенных тонах между президентом «Лацио» и тренером:

