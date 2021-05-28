ФОТО. Ссора президента Лацио с Симоне Индзаги

Стороны расстаются не по-дружески

  • 28.05.2021 16:51
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ФОТО. Ссора президента Лацио с Симоне Индзаги
© Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги и Клаудио Лотито

Вчера «Лацио» официально сообщил об уходе из клуба главного тренера Симоне Индзаги. Тренер позавчера согласовал новый контракт с «Лацио», однако после этого получил предложение от «Интера» и в последний момент изменил свое решение.

Такое поведение Индзаги-младшего не понравилось президенту «Лацио» Клаудио Лотито, который публично раскритиковал тренера.

Свои претензии Лотито высказал и лично Индзаги. Журналистам удалось сделать несколько фото разговора на повышенных тонах между президентом «Лацио» и тренером:

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Источник — Twitter

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