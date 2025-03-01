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  4. Дмитрий ШАСТАЛ: «Очень счастлив, что получилось победить»
Украина. Премьер лига
01 марта 2025, 20:36 |
164
0

Дмитрий ШАСТАЛ: «Очень счастлив, что получилось победить»

Форвард «Левого берега» поделился впечатлениями после матча с «Черноморцем»

01 марта 2025, 20:36 |
164
0
Дмитрий ШАСТАЛ: «Очень счастлив, что получилось победить»
ФК Левый берег. Дмитрий Шастал

В матче 19-го УПЛ «Левый Берег» одержал минимальную победу над одесским «Черноморцем» (1:0).

Игрок «Левого Берега» и автор единственного гола в этом матче Дмитрий Шастал эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал первую победу своей команды в 2025 году.

– Поздравляю с победой. Сложная игра. Тебя с победным голом. Какие впечатления после сегодняшнего матча?
– Лобовая встреча была и она оказалась очень тяжелой. Все хотели завоевать очки, не дать завоевать очки сопернику, ведь мы находимся рядом в турнирной таблице. Очень счастлив, что вышло победить.

– Насколько было сложно играть против «моряков», учитывая большое количество борьбы, где один мяч решил исход игры?
– Оно так и бывает в таких матчах. Когда две команды очень хотят победить, то один мяч решает судьбу всего поединка. У «Черноморца» собрался очень хороший состав, со многими ребятами я лично знаком, играл с ними. Сам могу сказать, что все они очень квалифицированные игроки. Сто процентов, «Черноморец» еще получит свои очки.

– Как можешь оценить свой переход в «Левый Берег»? Ты долго думал о том, чтобы перейти в киевский клуб?
– Нет. Я отозвался на предложение тренера, которого знал лично. Для меня это было главным стимулом, что меня хотят видеть в команде, на меня хотят рассчитывать, чтобы я помогал команде и забивал.

«Левый Берег» поднялся на 11 место в УПЛ, набрав 19 очков. «Черноморец» идет на 15-й позиции с пятнадцатью пунктами.

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Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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