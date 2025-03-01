1 марта проходит матч 27-го тура Серии А 2024/25 между командами Наполи и Интер.

Коллективы играют на стадионе имени Марадоны в Неаполе. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

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После первого тайма счет 1:0 в пользу нерадзурри. Пока что единственный гол в этом противостоянии на 22-й минуте оформил Федерико Димарко.

Димарко поразил ворота соперников со штрафного, красиво положив мяч в девятку. Кипер неаполитанцев Алекс Мерет даже не прыгнул.

ВИДЕО. Шедевральный гол со штрафного от Димарко в матче Наполи – Интер