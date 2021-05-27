Индзаги продлит контракт с Лацио до 2024 года

45-летний главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги договорился с римским клубом о продлении контракта до 2024 года.

Индзаги возглавляет «Лацио» с 2016 года. В минувшем сезоне римляне заняли 6-е место в чемпионате Италии, набрав 68 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 61-55.

Ранее сообщалось, что Симоне Индзаги может возглавить миланский «Интер».