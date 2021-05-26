Большие имена. Названы два главных претендента на пост наставника Интера

Названы два главных претендента на пост наставника миланского «Интера».
Команду нерадзурри могут возглавить Массимилиано Аллегри или Симоне Индзаги, информирует журналист Фабрицио Романо.
Индзаги ныне является главным тренером «Лацио», а Аллегри уже два года в творческом отпуске после пятилетней работы в «Ювентусе».
Ранее «Интер» досрочно расторг контракт с Антонио Конте, и чемпион Италии остался без главного тренера. Заплатив неустойку, около 7 млн евро, за немедленное расторжение трудового договора, нерадзурри теперь изучают кандидатов на тренерский мостик команды.
Inter will pay around €7m to Antonio Conte to part ways immediatly [salary was €13m until June 2022]. The agreement has been reached today. 🚨 #Conte— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 26, 2021
Conte will be available with immediate effect. Inter will look for a new manager: Simone Inzaghi and Allegri also in the list. pic.twitter.com/jNJbHyRJqs
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.