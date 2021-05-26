Большие имена. Названы два главных претендента на пост наставника Интера

Команду нерадзурри могут возглавить Массимилиано Аллегри или Симоне Индзаги

  • 26.05.2021 23:01
  • 1512 просмотров
  • 2 комментария
Большие имена. Названы два главных претендента на пост наставника Интера
© Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Названы два главных претендента на пост наставника миланского «Интера».

Команду нерадзурри могут возглавить Массимилиано Аллегри или Симоне Индзаги, информирует журналист Фабрицио Романо.

Индзаги ныне является главным тренером «Лацио», а Аллегри уже два года в творческом отпуске после пятилетней работы в «Ювентусе».

Ранее «Интер» досрочно расторг контракт с Антонио Конте, и чемпион Италии остался без главного тренера. Заплатив неустойку, около 7 млн евро, за немедленное расторжение трудового договора, нерадзурри теперь изучают кандидатов на тренерский мостик команды.

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Источник — Twitter

(3 голоса)

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Комментарии
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 26.05.2021 23:05
    0
    у Симоне хотел в Лацио 3 млн, вроде как меньше у него
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 26.05.2021 23:02
    0
    Кукухой трохи поехали, 1-му платят неустойку что б взять таких же дорогих)
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 26.05.2021 23:05
    0
    у Симоне хотел в Лацио 3 млн, вроде как меньше у него
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 26.05.2021 23:02
    0
    Кукухой трохи поехали, 1-му платят неустойку что б взять таких же дорогих)
    Ссылка
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