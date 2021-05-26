ОФИЦИАЛЬНО. Интер досрочно расторг контракт с Конте

«Интер» объявил о досрочном расторжении контракта с главным тренером Антонио Конте по обоюдному согласию сторон.

Ранее стало известно, что клуб заплатит тренеру около 7 млн евро за немедленное расторжение трудового договора. До конца контракта, который должен был действовать еще сезон, итальянский клуб должен был выплатить главному тренеру 13 млн евро.



Сообщалось, что причиной ухода тренера являются разногласия с руководством. Клуб испытывает финансовые проблемы, из-за чего не может гарантировать тренеру усиления состава летом, да еще и намерен сократить зарплатную ведомость и продать игроков на сумму примерно в 80 миллионов евро.

Конте возглавляет «Интер» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне он привел клуб к первому за 11 лет чемпионству.