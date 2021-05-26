ОФИЦИАЛЬНО. Интер досрочно расторг контракт с Конте

Чемпион Италии остался без главного тренера

  • 26.05.2021 20:37
  • 7571 просмотр
  • 21 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Интер досрочно расторг контракт с Конте
© Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

«Интер» объявил о досрочном расторжении контракта с главным тренером Антонио Конте по обоюдному согласию сторон.

Ранее стало известно, что клуб заплатит тренеру около 7 млн евро за немедленное расторжение трудового договора. До конца контракта, который должен был действовать еще сезон, итальянский клуб должен был выплатить главному тренеру 13 млн евро.
 
Сообщалось, что причиной ухода тренера являются разногласия с руководством. Клуб испытывает финансовые проблемы, из-за чего не может гарантировать тренеру усиления состава летом, да еще и намерен сократить зарплатную ведомость и продать игроков на сумму примерно в 80 миллионов евро.

Конте возглавляет «Интер» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне он привел клуб к первому за 11 лет чемпионству.

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Источник — ФК Интер

(35 голосов)

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Комментарии
    Rash VM
    online
      Rash VM, 26.05.2021 21:58
    +1
    Иван Иванов, 26.05.2021 21:41
    Гоу в Юве!
    Да нах твой юве. Вытащили за уши в матче с тем же Интером, дали левейший пеналь . И вылез твой Юве на четвертое место незаконно
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 26.05.2021 21:53
    0
    Де буде Інтер в наступному сезоні без Конте,Лукаку?Мабуть фінанси взяли за горло власника команди."Шахтар" теж посприяв такій несподіваній розв"язці,Гроші за Лігу чемпіонів непогані.
    Ссылка
    Сергей Литвиненко
    online
      Сергей Литвиненко, 26.05.2021 21:47
    0
    bzzzzz, 26.05.2021 20:57
    да блин, разве не очевидно что он уже в Ювентусе...
    Не очевидно. Едва ли бы в таком случае его выпирали так.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 26.05.2021 21:46
    +1
    bzzzzz, 26.05.2021 20:57
    да блин, разве не очевидно что он уже в Ювентусе...
    В каком Ювентусе? Он недавно поссорился прямо на трибуне и факи тыкал Аньелли.
    https://sport.ua/news/523941-video-konte-pokazal-rukovodstvu-yuventusa-sred
    niy-palets
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 26.05.2021 21:45
    0
    да, уж...болельщикам Интера не позавидуешь
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 26.05.2021 21:41
    +2
    Тренер сделал Интер чемпионом страны. На....й гнать его в шею.
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 26.05.2021 21:41
    0
    Гоу в Юве!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 26.05.2021 21:39
    0
    Face Control, 26.05.2021 21:36
    Шахтёра и без этого всё оке.
    Отказали бы контику?
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 26.05.2021 21:36
    -1
    Yura Юрий, 26.05.2021 21:02
    Шахтер кусает локти, что поспешил ))
    Шахтёра и без этого всё оке.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 26.05.2021 21:23
    +1
    Отблагодарили по полной!!!!
    Ссылка
    XBanat
    online
      XBanat, 26.05.2021 21:12
    0
    Охи Интер взяли чемпионство и тренер уходит наверное вам надо серия Б
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 26.05.2021 21:02
    +2
    Face Control, 26.05.2021 20:39
    Конте без работы точно сидеть не будет.
    Шахтер кусает локти, что поспешил ))
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 26.05.2021 21:01
    0
    трындец, Скудетто выиграли, все теперь можно все похерить и еще лет 10 болтаться в середине таблицы, борясь за зону Лиги Европы....
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 26.05.2021 20:58
    -1
    Опа, вот так опосля чемпионства лажанули с $
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 26.05.2021 20:57
    +3
    да блин, разве не очевидно что он уже в Ювентусе...
    Ссылка
    Crassus1
      Crassus1, 26.05.2021 20:55
    0
    Сдаётся грядёт великая распродажа
    Ссылка
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 26.05.2021 20:55
    +8
    Напрошується варіант з мадридським Реалом. Сторони ідеально підходять одне одному.
    Ссылка
    Pol Chopa
    online
      Pol Chopa, 26.05.2021 20:52
    +5
    В Тотеме буде та сама байда з підсиленням складу,Почеттино там взагалі не мав відношення до трансферів.
    Ссылка
    Artem !
      Artem !, 26.05.2021 20:45
    +4
    Тоттенхем, Арсенал, если потянут финансово.
    Ссылка
    IgorVl
      IgorVl, 26.05.2021 20:40
    +3
    В Металлист)))
    Ссылка
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 26.05.2021 20:55
    +8
    Напрошується варіант з мадридським Реалом. Сторони ідеально підходять одне одному.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 26.05.2021 20:39
    +7
    Конте без работы точно сидеть не будет.
    Ссылка
    Pol Chopa
    online
      Pol Chopa, 26.05.2021 20:52
    +5
    В Тотеме буде та сама байда з підсиленням складу,Почеттино там взагалі не мав відношення до трансферів.
    Ссылка
    Artem !
      Artem !, 26.05.2021 20:45
    +4
    Тоттенхем, Арсенал, если потянут финансово.
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 26.05.2021 20:57
    +3
    да блин, разве не очевидно что он уже в Ювентусе...
    Ссылка
    IgorVl
    online
      IgorVl, 26.05.2021 20:40
    +3
    В Металлист)))
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 26.05.2021 21:41
    +2
    Тренер сделал Интер чемпионом страны. На....й гнать его в шею.
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 26.05.2021 21:02
    +2
    Face Control, 26.05.2021 20:39
    Конте без работы точно сидеть не будет.
    Шахтер кусает локти, что поспешил ))
    Ссылка
    Rash VM
    online
      Rash VM, 26.05.2021 21:58
    +1
    Иван Иванов, 26.05.2021 21:41
    Гоу в Юве!
    Да нах твой юве. Вытащили за уши в матче с тем же Интером, дали левейший пеналь . И вылез твой Юве на четвертое место незаконно
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 26.05.2021 21:46
    +1
    bzzzzz, 26.05.2021 20:57
    да блин, разве не очевидно что он уже в Ювентусе...
    В каком Ювентусе? Он недавно поссорился прямо на трибуне и факи тыкал Аньелли.
    https://sport.ua/news/523941-video-konte-pokazal-rukovodstvu-yuventusa-sred
    niy-palets
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 26.05.2021 21:23
    +1
    Отблагодарили по полной!!!!
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 26.05.2021 21:53
    0
    Де буде Інтер в наступному сезоні без Конте,Лукаку?Мабуть фінанси взяли за горло власника команди."Шахтар" теж посприяв такій несподіваній розв"язці,Гроші за Лігу чемпіонів непогані.
    Ссылка
    Сергей Литвиненко
    online
      Сергей Литвиненко, 26.05.2021 21:47
    0
    bzzzzz, 26.05.2021 20:57
    да блин, разве не очевидно что он уже в Ювентусе...
    Не очевидно. Едва ли бы в таком случае его выпирали так.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 26.05.2021 21:45
    0
    да, уж...болельщикам Интера не позавидуешь
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 26.05.2021 21:41
    0
    Гоу в Юве!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 26.05.2021 21:39
    0
    Face Control, 26.05.2021 21:36
    Шахтёра и без этого всё оке.
    Отказали бы контику?
    Ссылка
    XBanat
    online
      XBanat, 26.05.2021 21:12
    0
    Охи Интер взяли чемпионство и тренер уходит наверное вам надо серия Б
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 26.05.2021 21:01
    0
    трындец, Скудетто выиграли, все теперь можно все похерить и еще лет 10 болтаться в середине таблицы, борясь за зону Лиги Европы....
    Ссылка
    Crassus1
    online
      Crassus1, 26.05.2021 20:55
    0
    Сдаётся грядёт великая распродажа
    Ссылка
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