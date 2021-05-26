Конте может покинуть Интер в ближайшие дни

У тренера возникли разногласия с руководством клуба

  • 26.05.2021 10:32
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Конте может покинуть Интер в ближайшие дни
© Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Главный тренер «Интера» Антонио Конте может покинуть клуб в нынешнее межсезонье. Он примет решение по поводу своего будущего в ближайшие дни.

Причиной возможного ухода Конте являются разногласия с руководством «Интера». Клуб испытывает финансовые проблемы, из-за чего не может гарантировать тренеру усиления состава летом.

При этом «Интеру» также необходимо сократить зарплатную ведомость и продать игроков на сумму примерно в 80 миллионов евро, что будет означать уход одного из лидеров команды.

Конте возглавляет «Интер» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне он привел клуб к первому за 11 лет чемпионству. Ранее сообщалось о том, что Конте готов пойти на понижение зарплаты в «Интере».

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Источник — Twitter

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