Конте готов пойти на понижение зарплаты в Интере

Тренер выдвинул условия, при которых останется в клубе

  • 17.05.2021 19:37
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Конте готов пойти на понижение зарплаты в Интере
© Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

В нынешнем сезоне Антонио Конте привел «Интер» к титулу чемпионов Италии. Однако из-за финансовых проблем клуба будущее Конте в «Интере» под вопросом.

В ближайшее время тренер проведет встречу с президентом клуба Стивеном Джаном, на котором будет обсуждаться вопрос дальнейшего сотрудничества.

Итальянские СМИ сообщают о том, что Конте готов остаться в «Интере», но только в том случае, если получит от президента гарантии развития клуба и усиления состава.

При этом сам Конте готов продлить контракт с понижением зарплаты. По нынешнем контракту, который действует до лета 2022 года, Конте зарабатывает 12 миллионов евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым тренером Серии А.

Ранее сообщалось о том, что интерес к Конте проявляет «Тоттенхэм».

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