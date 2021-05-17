Конте готов пойти на понижение зарплаты в Интере

В нынешнем сезоне Антонио Конте привел «Интер» к титулу чемпионов Италии. Однако из-за финансовых проблем клуба будущее Конте в «Интере» под вопросом.

В ближайшее время тренер проведет встречу с президентом клуба Стивеном Джаном, на котором будет обсуждаться вопрос дальнейшего сотрудничества.

Итальянские СМИ сообщают о том, что Конте готов остаться в «Интере», но только в том случае, если получит от президента гарантии развития клуба и усиления состава.

При этом сам Конте готов продлить контракт с понижением зарплаты. По нынешнем контракту, который действует до лета 2022 года, Конте зарабатывает 12 миллионов евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым тренером Серии А.

Ранее сообщалось о том, что интерес к Конте проявляет «Тоттенхэм».