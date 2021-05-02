Интер досрочно стал чемпионом Италии

Сегодня «Аталанта» в 34-м туре Серии не сумела на выезде обыграть «Сассуоло» - ничья 1:1. Такой результат позволил «Интеру» досрочно завоевать титул чемпионов Италии.

Для «нерадзурри» это 19-й чемпионский титул в истории. По этому показателю «Интер» вышел на чистое второе место, обойдя «Милан», у которого осталось 18 титулов.

Для «Интера» это первое чемпионство за последние 11 лет – с 2010 года. «Черно-синие» сумели прервать 9-летнюю чемпионскую серию «Ювентуса».

Символично, что эту чемпионскую серию «Ювентуса» начал нынешний главный тренер «Интера» Антонио Конте.