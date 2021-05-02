Интер досрочно стал чемпионом Италии

Команда стала недостижимой для конкурентов

  • 02.05.2021 17:58
  • 2046 просмотров
  • 3 комментария
Интер досрочно стал чемпионом Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня «Аталанта» в 34-м туре Серии не сумела на выезде обыграть «Сассуоло» - ничья 1:1. Такой результат позволил «Интеру» досрочно завоевать титул чемпионов Италии.

Для «нерадзурри» это 19-й чемпионский титул в истории. По этому показателю «Интер» вышел на чистое второе место, обойдя «Милан», у которого осталось 18 титулов.

Для «Интера» это первое чемпионство за последние 11 лет – с 2010 года. «Черно-синие» сумели прервать 9-летнюю чемпионскую серию «Ювентуса».

Символично, что эту чемпионскую серию «Ювентуса» начал нынешний главный тренер «Интера» Антонио Конте.

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    StringerBell
    online
      StringerBell, 02.05.2021 18:50
    0
    Конте хороший тренер, определенно видно поставленную игру, и с Челси взял АПЛ
    Ссылка
    _smart_Forever
    online
      _smart_Forever, 02.05.2021 18:40
    -1
    Я рад что у макаронников завершилась эпоха доминации Ювентуса.
    Видимо Кристинка приложил руку (ногу) к похоронной процессии бывшего чемпиона
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    Real Trent
    online
      Real Trent, 02.05.2021 18:31
    0
    Форца Интер!
    Ссылка
    StringerBell
    online
      StringerBell, 02.05.2021 18:50
    0
    Конте хороший тренер, определенно видно поставленную игру, и с Челси взял АПЛ
    Ссылка
    Real Trent
    online
      Real Trent, 02.05.2021 18:31
    0
    Форца Интер!
    Ссылка
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