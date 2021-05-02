Ассист Малиновского не помог. Аталанта не сумела обыграть Сассуоло

В 34-м туре Серии А «Аталанта» на выезде не сумела обыграть «Сассуоло», лишив себя даже теоретических шансов на завоевание чемпионского титула.



Таким образом, чемпионом чемпионата Италии в этом сезоне станет «Интер», который за четыре тура до конца оформил 13-очковый перевес над ближайшими преследователями.



Отметим, что в матче с «Сассуоло» украинец Руслан Малиновский оформил ассист.

Чемпионат Италии. 34-й тур

«Сассуоло» – «Аталанта» – 1:1

Голы: 0:1 – 32 Госенс, 1:1 – 52, пенальти Берарди.



«Сассуоло» – Консильи, Кирикеш (Феррари, 46), Мюльдюр (Толян, 87), Кирьякопулос, Марлон, Локателли, Траоре (Айхан, 78), Берарди, Обианг (Бурабия, 60), Бога, Дефрель (Распадори, 46).

«Аталанта» – Голлини, Хатебур, Толои (Паломино, 79), Гимшити, Госенс, Малиновский, Фройлер, Пессина (Спортьелло, 25), де Рон, Ромеро, Сапата (Муриэль, 60).

Удаления: Голлини (22), Марлон (75).

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