Ассист Малиновского не помог. Аталанта не сумела обыграть Сассуоло

В 34-м туре Серии А «Аталанта» на выезде не сумела обыграть «Сассуоло», лишив себя даже теоретических шансов на завоевание чемпионского титула.
Таким образом, чемпионом чемпионата Италии в этом сезоне станет «Интер», который за четыре тура до конца оформил 13-очковый перевес над ближайшими преследователями.
Отметим, что в матче с «Сассуоло» украинец Руслан Малиновский оформил ассист.
Чемпионат Италии. 34-й тур
«Сассуоло» – «Аталанта» – 1:1
Голы: 0:1 – 32 Госенс, 1:1 – 52, пенальти Берарди.
«Сассуоло» – Консильи, Кирикеш (Феррари, 46), Мюльдюр (Толян, 87), Кирьякопулос, Марлон, Локателли, Траоре (Айхан, 78), Берарди, Обианг (Бурабия, 60), Бога, Дефрель (Распадори, 46).
«Аталанта» – Голлини, Хатебур, Толои (Паломино, 79), Гимшити, Госенс, Малиновский, Фройлер, Пессина (Спортьелло, 25), де Рон, Ромеро, Сапата (Муриэль, 60).
Удаления: Голлини (22), Марлон (75).
Источник — Sport.ua
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Якщо порівнювати матчі, які залишилися, то Аталанта повинна зберегти друге місце.
Интрига крутейшая за топ 4
Ошибочное решение вратаря фолить.
В полных составах бы отыгрались при 0-1.
Якщо порівнювати матчі, які залишилися, то Аталанта повинна зберегти друге місце.
Якщо порівнювати матчі, які залишилися, то Аталанта повинна зберегти друге місце.
Якщо порівнювати матчі, які залишилися, то Аталанта повинна зберегти друге місце.
Интрига крутейшая за топ 4
Ошибочное решение вратаря фолить.
В полных составах бы отыгрались при 0-1.
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