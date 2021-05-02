34-й тур
Сассуоло
1 : 1
Аталанта
02.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ассист Малиновского не помог. Аталанта не сумела обыграть Сассуоло

Бергамаски потеряли шансы на завоевания чемпионства

  • 02.05.2021 17:57
  • 1409 просмотров
  • 4 комментария
Ассист Малиновского не помог. Аталанта не сумела обыграть Сассуоло
© Getty Images/Global Images Ukraine

В 34-м туре Серии А «Аталанта» на выезде не сумела обыграть «Сассуоло», лишив себя даже теоретических шансов на завоевание чемпионского титула.
 
Таким образом, чемпионом чемпионата Италии в этом сезоне станет «Интер», который за четыре тура до конца оформил 13-очковый перевес над ближайшими преследователями.
 
Отметим, что в матче с «Сассуоло» украинец Руслан Малиновский оформил ассист

Чемпионат Италии. 34-й тур

«Сассуоло» – «Аталанта» – 1:1 
 Голы: 0:1 – 32 Госенс, 1:1 – 52, пенальти Берарди.
 
«Сассуоло» – Консильи, Кирикеш (Феррари, 46), Мюльдюр (Толян, 87), Кирьякопулос, Марлон, Локателли, Траоре (Айхан, 78), Берарди, Обианг (Бурабия, 60), Бога, Дефрель (Распадори, 46).
«Аталанта» – Голлини, Хатебур, Толои (Паломино, 79), Гимшити, Госенс, Малиновский, Фройлер, Пессина (Спортьелло, 25), де Рон, Ромеро, Сапата (Муриэль, 60). 
Удаления: Голлини (22), Марлон (75).

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    umnuy2
    online
      umnuy2, 02.05.2021 18:41
    0
    DKTheBest2, 02.05.2021 18:36
    Гра не вийшла. Практично весь матч в меншості вплинуло на гру. Муріель пенальті пробив дуже бездарно.
    Якщо порівнювати матчі, які залишилися, то Аталанта повинна зберегти друге місце.
    По игре Бергамо классно смотрится.
    Интрига крутейшая за топ 4
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 02.05.2021 18:39
    0
    Пусть бы забивал ,зачем вратарь красную привёз в начале игры.
    Ошибочное решение вратаря фолить.
    В полных составах бы отыгрались при 0-1.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 02.05.2021 18:36
    +1
    Гра не вийшла. Практично весь матч в меншості вплинуло на гру. Муріель пенальті пробив дуже бездарно.
    Якщо порівнювати матчі, які залишилися, то Аталанта повинна зберегти друге місце.
    Ссылка
    Pavel Tymchuk
    online
      Pavel Tymchuk, 02.05.2021 18:12
    +1
    С одной стороны Муриель заработал удаление и пенальти, а с другой стороны лучший игрок апреля (субъективно после Малиновского) запорол пенальти да ещё и поскользнулся на ровном месте не добив мяч. Ну и три матча за два месяца чуть ли не с первых минут играть в меньшинстве ... Подтянуть дисциплину и взаимодействие в защите, иначе беда
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 02.05.2021 18:36
    +1
    Гра не вийшла. Практично весь матч в меншості вплинуло на гру. Муріель пенальті пробив дуже бездарно.
    Якщо порівнювати матчі, які залишилися, то Аталанта повинна зберегти друге місце.
    Ссылка
    Pavel Tymchuk
    online
      Pavel Tymchuk, 02.05.2021 18:12
    +1
    С одной стороны Муриель заработал удаление и пенальти, а с другой стороны лучший игрок апреля (субъективно после Малиновского) запорол пенальти да ещё и поскользнулся на ровном месте не добив мяч. Ну и три матча за два месяца чуть ли не с первых минут играть в меньшинстве ... Подтянуть дисциплину и взаимодействие в защите, иначе беда
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 02.05.2021 18:41
    0
    DKTheBest2, 02.05.2021 18:36
    Гра не вийшла. Практично весь матч в меншості вплинуло на гру. Муріель пенальті пробив дуже бездарно.
    Якщо порівнювати матчі, які залишилися, то Аталанта повинна зберегти друге місце.
    По игре Бергамо классно смотрится.
    Интрига крутейшая за топ 4
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 02.05.2021 18:39
    0
    Пусть бы забивал ,зачем вратарь красную привёз в начале игры.
    Ошибочное решение вратаря фолить.
    В полных составах бы отыгрались при 0-1.
    Ссылка
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