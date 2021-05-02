В матче 34-го тура чемпионата Италии «Аталанта» не сумела обыграть «Сассуоло». Бергамаски забили первыми, ассистом отличился Руслан Малиновский.
События матча
|75'
|Марлон (Сассуоло) получает красную карточку.
|52'
|ГОЛ ! С пенальти забил Доменико Берарди (Сассуоло).
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Робин Госенс (Аталанта).
|22'
|Пьерлуиджи Голлини (Аталанта) получает красную карточку.
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Источник — Serie A
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