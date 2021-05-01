В воскресенье, 2 мая, в Реджо-нель-Эмилия на поле стадиона «Мапеи» состоится матч 34 тура чемпионата Италии, в котором «Сассуоло» примет «Аталанту».

«Сассуоло»

Команда Роберто Де Дзерби в турнирной таблице Серии А занимает 8 место. В ее активе 52 очка после 33 сыгранных встреч (14 побед, 10 ничьих, 9 поражений). На своем поле «нероверди» набрали 25 пунктов, что составляет меньше половины от общего командного багажа. В 16 матчах одержано 6 побед при 7 ничьих и трех поражениях.

На сегодня у «Сассуоло» имеется активная шестиматчевая домашняя серия без поражений. В последний раз на поле «Мапеи» команда проигрывала 6 февраля «Специи» (1:2), после чего добилась трех побед при трех ничьих.

В целом на сегодня, у «Сассуоло» продолжается серия из четырех побед, которая начала 12 апреля – «Беневенто» (1:0 на выезде), «Фиорентина» (3:1 дома), «Милан» (2:1 на выезде) и «Сампдория» (1:0 дома).

В предстоящем матче не смогут сыграть Капуто и Романья, находящиеся в клубном лазарете.

«Аталанта»

Подопечные Джан Пьеро Гасперини располагаются в таблице итальянского чемпионата на втором месте. В 33 проведенных поединках они одержали 20 побед при 8 ничьих и пяти поражениях. Исходя из этого, багаж коллектива составляют 68 очков. Вне родного Бергамо «богиня» набрала 32 пункта, сыграв 16 встреч (9 побед, 5 ничьих, 2 поражения). По Серии А это третий показатель.

На сегодня на выезде «Аталанта» идет на серии из трех игр без неудач. 8 марта она проиграла в Милане «Интеру» (0:1), после чего обыграла на выезде «Верону» (2:0) и «Фиорентину» (3:2), а также поделила очки с «Ромой» (1:1). В целом же, бергамаски в семи последних на сегодня играх горечи неудач не знают (6 побед, 1 ничья).

Согласно неофициальным данным, на предстоящую игру Гасперини может выставить всех сильнейших, так как в команде нет ни травмированных, ни дисквалифицированных.

История встреч

Клубы провели между собой 16 поединков. На счету у «Сассуоло» 2 победы, «Аталанта» победила в 10 встречах. 4 матча завершились вничью.

Встреча первого круга текущего чемпионата Италии, которая состоялась в Бергамо 3 января этого года, завершилась крупной победой хозяев – 5:1.

Ориентировочные составы:

«Сассуоло»: Консильи, Мюлдюр, Кирикеш, Феррари, Кириопулос, Обьянг, Локателли, Берарди, Джуричич, Бога, Дефрель.

«Аталанта»: Голлини, Толои, Ромеро, Джимсити, Хатебур, Де Рон, Фройлер, Госенс, Малиновский, Пессина, Сапата.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в этом матче победят гости, а потому нашей ставкой будет позиция - П2 с коэффициентом 1.47 по линии Parimatch.

2 мая, воскресенье