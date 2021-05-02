ВИДЕО. Продолжает феерить. Малиновский оформил ассист в матче с Сассуоло

В матче 34-го тура чемпионата Италии украинский легионер «Аталанты» Руслан Малиновский отметился ассистом во время первого взятия ворот «Сассуоло».
На 32-й минуте украинец ассистировал Робину Госенсу.
Для Руслана это десятый ассист в сезоне в рамках чемпионата. Теперь он делит по этому показателю первую позицию с Сергеем Милинковичем-Савичем из «Лацио» и Ромелу Лукаку из «Интера».
В апреле Малиновский стал лучшим игроком Серии А по версии авторитетного статистического портала WhoScored.
Источник — Sport.ua
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