ВИДЕО. Продолжает феерить. Малиновский оформил ассист в матче с Сассуоло

Руслан помог отличиться Робину Госенсу

  • 02.05.2021 16:49
  • 2799 просмотров
  • 6 комментариев
ВИДЕО. Продолжает феерить. Малиновский оформил ассист в матче с Сассуоло
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В матче 34-го тура чемпионата Италии украинский легионер «Аталанты» Руслан Малиновский отметился ассистом во время первого взятия ворот «Сассуоло».
 
На 32-й минуте украинец ассистировал Робину Госенсу.
 
Для Руслана это десятый ассист в сезоне в рамках чемпионата. Теперь он делит по этому показателю первую позицию с Сергеем Милинковичем-Савичем из «Лацио» и Ромелу Лукаку из «Интера».

В апреле Малиновский стал лучшим игроком Серии А по версии авторитетного статистического портала WhoScored.

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    introvert
    online
      introvert, 02.05.2021 17:14
    0
    Вот мы катим бочку на наших судей, а в Италии дела обстоят не лучше. Арбитр просто топит бергамасков. В первом тайме не назначил пенальти в ворота Сассуоло, когда защитник чуть не оторвал руку Сапаты вместе с футболкой, а во втором указал на точку в штрафной Аталанты за игру плечо в плечо. Такая избирательная слепота просто убивает футбол.
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 02.05.2021 17:01
    0
    Воротар підвів страшенно, зараз втрачати Аталанті очки не можна, бо зразу випадуть з четвірки
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 02.05.2021 16:56
    0
    Гол очень классный по исполнению
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    zelia73
    online
      zelia73, 02.05.2021 16:56
    -1
    а вне брачный сын мистера эээээ---и рыжего убийцы---ковалинша---хоть четвертую минуту сыграет за пол года
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    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 02.05.2021 16:54
    0
    Браво
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 02.05.2021 16:52
    +2
    Крутой ассист в одно касание и крутой гол Госенса также в одно касание.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 02.05.2021 16:52
    +2
    Крутой ассист в одно касание и крутой гол Госенса также в одно касание.
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 02.05.2021 17:14
    0
    Вот мы катим бочку на наших судей, а в Италии дела обстоят не лучше. Арбитр просто топит бергамасков. В первом тайме не назначил пенальти в ворота Сассуоло, когда защитник чуть не оторвал руку Сапаты вместе с футболкой, а во втором указал на точку в штрафной Аталанты за игру плечо в плечо. Такая избирательная слепота просто убивает футбол.
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 02.05.2021 17:01
    0
    Воротар підвів страшенно, зараз втрачати Аталанті очки не можна, бо зразу випадуть з четвірки
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 02.05.2021 16:56
    0
    Гол очень классный по исполнению
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 02.05.2021 16:54
    0
    Браво
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