Малиновский – лучший игрок месяца в Серии A по версии WhoScored

Украинский легионер «Аталанты» Руслан Малиновский попал в символическую сборную апреля по версии WhoScored.



И не просто попал, а еще и получил самую высокую среднюю оценку (8.2), став таким образом лучшим игроком чемпионата в апреле.



Также отметим наличие в составе символической сборной и двоих одноклубников Малиновского. Это нападающий Луис Муриэль (7.6) и защитник Хосе Луис Паломино (7.2). Также тремя представителями в данном составе может похвастаться «Сассуоло».

Отметим, что Руслан трижды попадал в команду недели Серии A в апреле. В прошлом месяце он забил 3 года и отдал 5 ассистов.