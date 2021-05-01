Малиновский – лучший игрок месяца в Серии A по версии WhoScored

Украинский легионер «Аталанты» Руслан Малиновский попал в символическую сборную апреля по версии WhoScored.
И не просто попал, а еще и получил самую высокую среднюю оценку (8.2), став таким образом лучшим игроком чемпионата в апреле.
Также отметим наличие в составе символической сборной и двоих одноклубников Малиновского. Это нападающий Луис Муриэль (7.6) и защитник Хосе Луис Паломино (7.2). Также тремя представителями в данном составе может похвастаться «Сассуоло».
Отметим, что Руслан трижды попадал в команду недели Серии A в апреле. В прошлом месяце он забил 3 года и отдал 5 ассистов.
Источник — WhoScored.com
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