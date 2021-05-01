Малиновский – лучший игрок месяца в Серии A по версии WhoScored

Украинец на фантастически высоком уровне отыграл матчи в апреле

  • 01.05.2021 17:41
  • 1897 просмотров
  • 2 комментария
Малиновский – лучший игрок месяца в Серии A по версии WhoScored
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский легионер «Аталанты» Руслан Малиновский попал в символическую сборную апреля по версии WhoScored.
 
И не просто попал, а еще и получил самую высокую среднюю оценку (8.2), став таким образом лучшим игроком чемпионата в апреле.
 
Также отметим наличие в составе  символической сборной и двоих одноклубников  Малиновского. Это нападающий Луис Муриэль (7.6) и защитник Хосе Луис Паломино (7.2). Также тремя представителями в данном составе может похвастаться «Сассуоло».

Отметим, что Руслан трижды попадал в команду недели Серии A в апреле. В прошлом месяце он забил 3 года и отдал 5 ассистов.

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Источник — WhoScored.com

(8 голосов)

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Комментарии
    turist86
    online
      turist86, 01.05.2021 18:04
    +2
    Ссылка
    serhiy
    online
      serhiy, 01.05.2021 17:56
    +4
    Молодець ! Подальших успіхів !!!
    Ссылка
    serhiy
    online
      serhiy, 01.05.2021 17:56
    +4
    Молодець ! Подальших успіхів !!!
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 01.05.2021 18:04
    +2
    Ссылка
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