Малиновский в 3-й раз за месяц попал в символическую сборную тура Серии A

25 апреля прошли матчи 33-го тура чемпионата Италии. «Аталанта» уничтожила «Болонью» (5:0) и вышла на второе место в Италии.

Украинец Руслан Малиновский забил 7-й гол в сезоне и отдал голевой пас.

Благодаря отличному выступлению украинец в третий раз за месяц попал в символическую сборную тура по версии авторитетного статистического портала WhoScored.



Также из «Аталанты» среди лучших оказались нападающий бергамасков Луис Муриэль и защитник Кристиан Ромеро.



Отметим, что из всей сборной у Малиновского и Муриэля самые высокие оценки (9.4).