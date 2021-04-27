Малиновский в 3-й раз за месяц попал в символическую сборную тура Серии A

25 апреля прошли матчи 33-го тура чемпионата Италии. «Аталанта» уничтожила «Болонью» (5:0) и вышла на второе место в Италии.
Украинец Руслан Малиновский забил 7-й гол в сезоне и отдал голевой пас.
Благодаря отличному выступлению украинец в третий раз за месяц попал в символическую сборную тура по версии авторитетного статистического портала WhoScored.
Также из «Аталанты» среди лучших оказались нападающий бергамасков Луис Муриэль и защитник Кристиан Ромеро.
Отметим, что из всей сборной у Малиновского и Муриэля самые высокие оценки (9.4).
Источник — WhoScored.com
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