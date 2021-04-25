Аталанта уничтожила Болонью! Малиновский забил и отдал голевой пас

25 апреля прошли матчи 33-го тура чемпионата Италии.
«Аталанта» уничтожила «Болонью» (5:0) и вышла на второе место в Италии. Украинец Руслан Малиновский забил 7-й гол в сезоне и отдал голевой пас.
Лидеры Серии A: «Интер» (75), «Аталанта» (68), «Милан», «Ювентус» (по 66), «Наполи» (63), «Лацио» (58), «Рома» (55).
Серия А. 33-й тур
«Аталанта» – «Болонья» – 5:0
Голы: Малиновский, 22, Муриэль, 44 (пен), Фройлер, 57, Сапата, 59, Миранчук, 73.
«Аталанта»: Голлини, Хатебур, Толой (Кальдара, 71), Джимсити, Ромеро, Мехле, де Рон, Малиновский (Иличич, 71), Фройлер (Миранчук, 61), Муриэль (Пессина, 61), Сапата (Ламмерс, 78).
«Болонья»: Скорупски, Де Сильвестри (Балдурссон, 56), Данилу Ларанжейра, Сумаоро, Антов, Сориано (Виньято, 56), Сванберг (Мбай, 63), Схаутен, Паласио, Барроу (Поли, 72), Сков Ольсен (Орсолини, 72).
Предупреждение: Данилу Ларанжейра, 44.
Удаление: Схаутен, 49.
Судья: Фаббри (Италия).
25 апреля. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия».
«Кальяри» – «Рома» – 3:2
Голы: Ликояннис, 4, Марин, 57, Жоау Педру, 64 – Перес, 27, Фасио, 69.
Турнирная таблица Серии A
ГОЛ! 1:0. Руслан Малиновский, 22 мин.
ГОЛ! 4:0. Дуван Сапата (ассист – Руслан Малиновский), 59 мин.
|73'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексей Миранчук (Аталанта).
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Дуван Сапата (Аталанта).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Ремо Фройлер (Аталанта).
|44'
|ГОЛ ! С пенальти забил Луис Муриэль (Аталанта).
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Руслан Малиновский (Аталанта).
Источник — Sport.ua
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