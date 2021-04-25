33-й тур
Аталанта
5 : 0
Болонья
25.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Аталанта уничтожила Болонью! Малиновский забил и отдал голевой пас

Клуб из Бергамо забил 5 голов и вышел на второе место в чемпионате Италии

  • 25.04.2021 23:35
  • 3491 просмотр
  • 2 комментария
Аталанта уничтожила Болонью! Малиновский забил и отдал голевой пас
© Getty Images/Global Images Ukraine

25 апреля прошли матчи 33-го тура чемпионата Италии.

«Аталанта» уничтожила «Болонью» (5:0) и вышла на второе место в Италии. Украинец Руслан Малиновский забил 7-й гол в сезоне и отдал голевой пас.

Лидеры Серии A: «Интер» (75), «Аталанта» (68), «Милан», «Ювентус» (по 66), «Наполи» (63), «Лацио» (58), «Рома» (55).

Серия А. 33-й тур

«Аталанта» – «Болонья» – 5:0

Голы: Малиновский, 22, Муриэль, 44 (пен), Фройлер, 57, Сапата, 59, Миранчук, 73.

«Аталанта»: Голлини, Хатебур, Толой (Кальдара, 71), Джимсити, Ромеро, Мехле, де Рон, Малиновский (Иличич, 71), Фройлер (Миранчук, 61), Муриэль (Пессина, 61), Сапата (Ламмерс, 78).

«Болонья»: Скорупски, Де Сильвестри (Балдурссон, 56), Данилу Ларанжейра, Сумаоро, Антов, Сориано (Виньято, 56), Сванберг (Мбай, 63), Схаутен, Паласио, Барроу (Поли, 72), Сков Ольсен (Орсолини, 72).

Предупреждение: Данилу Ларанжейра, 44.

Удаление: Схаутен, 49.

Судья: Фаббри (Италия).

25 апреля. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия».

«Кальяри»  «Рома»  3:2

Голы: Ликояннис, 4, Марин, 57, Жоау Педру, 64  – Перес, 27, Фасио, 69.

Турнирная таблица Серии A

ГОЛ! 1:0. Руслан Малиновский, 22 мин.

ГОЛ! 4:0. Дуван Сапата (ассист – Руслан Малиновский), 59 мин.

События матча
73' ГОЛ ! Мяч забил Алексей Миранчук (Аталанта).
59' ГОЛ ! Мяч забил Дуван Сапата (Аталанта).
57' ГОЛ ! Мяч забил Ремо Фройлер (Аталанта).
44' ГОЛ ! С пенальти забил Луис Муриэль (Аталанта).
22' ГОЛ ! Мяч забил Руслан Малиновский (Аталанта).
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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    OKs100
    online
      OKs100, 25.04.2021 23:43
    +7
    Классный ассист на Малиновского и классный ассист Малиновского.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 25.04.2021 23:38
    +7
    Первый раз видел, чтоб матч остановили раньше 90 минут, в 89:50
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 25.04.2021 23:43
    +7
    Классный ассист на Малиновского и классный ассист Малиновского.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 25.04.2021 23:38
    +7
    Первый раз видел, чтоб матч остановили раньше 90 минут, в 89:50
    Ссылка
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