Европа в восторге! Малиновскому выдали высокие оценки WhoScored и Sofascore

«Аталанта» дома разгромила «Болонью», украинцу поставили 9.2 и 9.4!

  • 25.04.2021 23:59
  • 1763 просмотра
  • 3 комментария
Европа в восторге! Малиновскому выдали высокие оценки WhoScored и Sofascore
© Getty Images/Global Images Ukraine

25 апреля прошли матчи 33-го тура чемпионата Италии. «Аталанта» уничтожила «Болонью» (5:0) и вышла на второе место в Италии.

Украинец Руслан Малиновский забил 7-й гол в сезоне и отдал голевой пас. За отличную игру хавбек получил высочайшие оценки от WhoSored и Sofascore – 9.2 и 9.4!

WhoScored поставил Руслану Малиновскому оценку 9.2!

SofaScore поставил Руслану Малиновскому оценку 9.4!

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Nikola Tesla
    online
      Nikola Tesla, 26.04.2021 00:17
    +1
    Не дожить мне до пенсии.... соблознят и уведут!
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 26.04.2021 00:01
    +5
    Гордость! Браво
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 26.04.2021 00:00
    +3
    Красава..нет слов..
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 26.04.2021 00:01
    +5
    Гордость! Браво
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 26.04.2021 00:00
    +3
    Красава..нет слов..
    Ссылка
    Nikola Tesla
    online
      Nikola Tesla, 26.04.2021 00:17
    +1
    Не дожить мне до пенсии.... соблознят и уведут!
    Ссылка
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