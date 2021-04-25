Европа в восторге! Малиновскому выдали высокие оценки WhoScored и Sofascore

25 апреля прошли матчи 33-го тура чемпионата Италии. «Аталанта» уничтожила «Болонью» (5:0) и вышла на второе место в Италии.
Украинец Руслан Малиновский забил 7-й гол в сезоне и отдал голевой пас. За отличную игру хавбек получил высочайшие оценки от WhoSored и Sofascore – 9.2 и 9.4!
WhoScored поставил Руслану Малиновскому оценку 9.2!
SofaScore поставил Руслану Малиновскому оценку 9.4!
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Источник — Sport.ua
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