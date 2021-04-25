ВИДЕО. Стабильно забивает! Малиновский открыл счет в игре против Болоньи

В 33-м туре итальянской Серии А «Аталанта» принимает «Болонью».
Счет в матче открыл украинский хавбек хозяев поля Руслан Малиновский. Полузащитник забивает за «Аталанту» в третьем матче подряд
В активе Руслана уже 7 голов и 8 голевых передач в 37 матчах сезона (6 голов в 31 игре чемпионата, 1 гол в 2 поединках кубка, 4 игры в еврокубках).
ГОЛ! 1:0. Руслан Малиновский, 22 мин.
События матча
|73'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексей Миранчук (Аталанта).
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Дуван Сапата (Аталанта).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Ремо Фройлер (Аталанта).
|44'
|ГОЛ ! С пенальти забил Луис Муриэль (Аталанта).
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Руслан Малиновский (Аталанта).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
😊
Так держать до серебра в этом сезоне с Аталантой и потом сохранить форму на Евро 2020 в составе нашей сборной!
И этот матч нужно конечно же выиграть!
Так держать до серебра в этом сезоне с Аталантой и потом сохранить форму на Евро 2020 в составе нашей сборной!
И этот матч нужно конечно же выиграть!
😊
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.