ВИДЕО. Стабильно забивает! Малиновский открыл счет в игре против Болоньи

В 33-м туре итальянской Серии А «Аталанта» принимает «Болонью».

Счет в матче открыл украинский хавбек хозяев поля Руслан Малиновский. Полузащитник забивает за «Аталанту» в третьем матче подряд

В активе Руслана уже 7 голов и 8 голевых передач в 37 матчах сезона (6 голов в 31 игре чемпионата, 1 гол в 2 поединках кубка, 4 игры в еврокубках).

ГОЛ! 1:0. Руслан Малиновский, 22 мин.