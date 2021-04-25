33-й тур
Аталанта
5 : 0
Болонья
'85   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Стабильно забивает! Малиновский открыл счет в игре против Болоньи

В 33-м туре итальянской Серии А «Аталанта» принимает «Болонью»

  • 25.04.2021 22:20
  • 9724 просмотра
  • 21 комментарий
ВИДЕО. Стабильно забивает! Малиновский открыл счет в игре против Болоньи
© Getty Images/Global Images Ukraine

В 33-м туре итальянской Серии А «Аталанта» принимает «Болонью».

Счет в матче открыл украинский хавбек хозяев поля Руслан Малиновский. Полузащитник забивает за «Аталанту» в третьем матче подряд

В активе Руслана уже 7 голов и 8 голевых передач в 37 матчах сезона (6 голов в 31 игре чемпионата, 1 гол в 2 поединках кубка, 4 игры в еврокубках).

ГОЛ! 1:0. Руслан Малиновский, 22 мин.

События матча
73' ГОЛ ! Мяч забил Алексей Миранчук (Аталанта).
59' ГОЛ ! Мяч забил Дуван Сапата (Аталанта).
57' ГОЛ ! Мяч забил Ремо Фройлер (Аталанта).
44' ГОЛ ! С пенальти забил Луис Муриэль (Аталанта).
22' ГОЛ ! Мяч забил Руслан Малиновский (Аталанта).
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Источник — Sport.ua

(16 голосов)

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Комментарии
    viktor112007
    online
      viktor112007, 25.04.2021 23:08
    +1
    andre_lui, 25.04.2021 23:02
    Якби не Гасперіні, Аталанта була б десь трохи вище Кротоне. Не плутайте причину й наслідок. Ви бачите одну поточну помилку, а все інше ні.
    Я бачу, що тренер міняє кращого гравця матчу і після цієї заміни гра команди значно погіршується. І команда випускає перемогу. От що я бачу. Не погоджуюсь на рахунок Гасперіні, іноді навпаки складається враження що він НеґЕ ХОЧЕ аби команда піднялась вище в турнірці
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 25.04.2021 23:08
    +4
    Людмила Павловська, 25.04.2021 23:02
    Шахтеру надо его купить , пока он понизкой цене.
    Малиновский уже стоит больше 35 миллионов. Шахта не потянет. Хотя три года назад Малиновский не подходил Динамо и Шахтеру, как когда-то Яремчук не подошел Динамо и его выгнали.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 25.04.2021 23:05
    +4
    Что значит полностью адаптировался в команде, видно что он сам кайфует от своей игры. Молодец, хорошую форму набрал, главное чтобы берёг себя.
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 25.04.2021 23:03
    +6
    о боже, что творит Малина... Теперь и он шикарный ассист отдал
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 25.04.2021 23:03
    +5
    Есть еще ассист на Сапату
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 25.04.2021 23:02
    +4
    viktor112007, 25.04.2021 22:59
    Рома мочить!!! Якби тренер не був лопухом, Аталанта була би вище в турнірній! Навіть у минулому матчі зняв Малину з гри і у Аталанти відразу гра розклеїлась, навіть перемогу не втримали
    Якби не Гасперіні, Аталанта була б десь трохи вище Кротоне. Не плутайте причину й наслідок. Ви бачите одну поточну помилку, а все інше ні.
    Ссылка
    Людмила Павловська
    online
      Людмила Павловська, 25.04.2021 23:02
    -4
    Шахтеру надо его купить , пока он понизкой цене.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 25.04.2021 23:01
    +1
    Реалізація у Аталанти фігня, якщо чесно, прям як у наших в матчі проти Казахстану. Пригадую, в одному з попередніх матчів Малина тричі виводив партнерів 1 на 1 і ті жодного моменту не реалізували
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 25.04.2021 22:59
    +1
    Рома мочить!!! Якби тренер не був лопухом, Аталанта була би вище в турнірній! Навіть у минулому матчі зняв Малину з гри і у Аталанти відразу гра розклеїлась, навіть перемогу не втримали
    Ссылка
    Виктор М
    online
      Виктор М, 25.04.2021 22:50
    +1
    Шикарний гол!
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 25.04.2021 22:50
    +5
    Вот это человек торты любит...
    Ссылка
    etorfine
    online
      etorfine, 25.04.2021 22:49
    -2
    До ЕВРО точно выдохнется, но тут уже приоритеты расставлять надо, и Руслан их правильно расставил...
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 25.04.2021 22:46
    +4
    OKs100, 25.04.2021 22:44
    Малиновский сейчас показывает лучшую форму среди всех футболистов Серии А и одну из лучших в мире.
    Головне щоб до Євро не зупинявся, як і Зіна доречі, поки Пер довіряє. Від їх форми збірна дуже залежить
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 25.04.2021 22:44
    0
    Малиновский сейчас показывает лучшую форму среди всех футболистов Серии А и одну из лучших в мире.
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 25.04.2021 22:41
    +3
    Henriklarsson11, 25.04.2021 22:37
    в последних шести матчах это уже 4 гол и еще 5 ассистов было. вот это форма
    Хоча асистів мало бути на 3 більше приблизно, бо Запата ще той страйкер, мені він чимось нагадує Яремчука за стилістикою гри , але Рома навіть краще моменти реалізує
    Ссылка
    Henriklarsson11
    online
      Henriklarsson11, 25.04.2021 22:37
    +3
    в последних шести матчах это уже 4 гол и еще 5 ассистов было. вот это форма
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 25.04.2021 22:30
    +4
    Малина набрав хід. І схоже, що це на довго.
    😊
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 25.04.2021 22:27
    +8
    Комбинация с Муриэлем супер!
    Ссылка
    dnk-msk
    online
      dnk-msk, 25.04.2021 22:25
    +10
    Фантастика! Руслан молодчага!
    Так держать до серебра в этом сезоне с Аталантой и потом сохранить форму на Евро 2020 в составе нашей сборной!
    И этот матч нужно конечно же выиграть!
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 25.04.2021 22:25
    +15
    Ассист шикарный
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 25.04.2021 22:25
    +15
    Ассист шикарный
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 25.04.2021 22:24
    +13
    За игрой Аталанты почти так же приятно наблюдать как за МС. Четко слаженный механизм, немного подправить реализацию только.
    Ссылка
    dnk-msk
    online
      dnk-msk, 25.04.2021 22:25
    +10
    Фантастика! Руслан молодчага!
    Так держать до серебра в этом сезоне с Аталантой и потом сохранить форму на Евро 2020 в составе нашей сборной!
    И этот матч нужно конечно же выиграть!
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 25.04.2021 22:27
    +8
    Комбинация с Муриэлем супер!
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 25.04.2021 23:03
    +6
    о боже, что творит Малина... Теперь и он шикарный ассист отдал
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 25.04.2021 23:03
    +5
    Есть еще ассист на Сапату
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 25.04.2021 22:50
    +5
    Вот это человек торты любит...
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 25.04.2021 23:08
    +4
    Людмила Павловська, 25.04.2021 23:02
    Шахтеру надо его купить , пока он понизкой цене.
    Малиновский уже стоит больше 35 миллионов. Шахта не потянет. Хотя три года назад Малиновский не подходил Динамо и Шахтеру, как когда-то Яремчук не подошел Динамо и его выгнали.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 25.04.2021 23:05
    +4
    Что значит полностью адаптировался в команде, видно что он сам кайфует от своей игры. Молодец, хорошую форму набрал, главное чтобы берёг себя.
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 25.04.2021 23:02
    +4
    viktor112007, 25.04.2021 22:59
    Рома мочить!!! Якби тренер не був лопухом, Аталанта була би вище в турнірній! Навіть у минулому матчі зняв Малину з гри і у Аталанти відразу гра розклеїлась, навіть перемогу не втримали
    Якби не Гасперіні, Аталанта була б десь трохи вище Кротоне. Не плутайте причину й наслідок. Ви бачите одну поточну помилку, а все інше ні.
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 25.04.2021 22:46
    +4
    OKs100, 25.04.2021 22:44
    Малиновский сейчас показывает лучшую форму среди всех футболистов Серии А и одну из лучших в мире.
    Головне щоб до Євро не зупинявся, як і Зіна доречі, поки Пер довіряє. Від їх форми збірна дуже залежить
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 25.04.2021 22:30
    +4
    Малина набрав хід. І схоже, що це на довго.
    😊
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 25.04.2021 22:41
    +3
    Henriklarsson11, 25.04.2021 22:37
    в последних шести матчах это уже 4 гол и еще 5 ассистов было. вот это форма
    Хоча асистів мало бути на 3 більше приблизно, бо Запата ще той страйкер, мені він чимось нагадує Яремчука за стилістикою гри , але Рома навіть краще моменти реалізує
    Ссылка
    Henriklarsson11
    online
      Henriklarsson11, 25.04.2021 22:37
    +3
    в последних шести матчах это уже 4 гол и еще 5 ассистов было. вот это форма
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 25.04.2021 23:08
    +1
    andre_lui, 25.04.2021 23:02
    Якби не Гасперіні, Аталанта була б десь трохи вище Кротоне. Не плутайте причину й наслідок. Ви бачите одну поточну помилку, а все інше ні.
    Я бачу, що тренер міняє кращого гравця матчу і після цієї заміни гра команди значно погіршується. І команда випускає перемогу. От що я бачу. Не погоджуюсь на рахунок Гасперіні, іноді навпаки складається враження що він НеґЕ ХОЧЕ аби команда піднялась вище в турнірці
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 25.04.2021 23:01
    +1
    Реалізація у Аталанти фігня, якщо чесно, прям як у наших в матчі проти Казахстану. Пригадую, в одному з попередніх матчів Малина тричі виводив партнерів 1 на 1 і ті жодного моменту не реалізували
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 25.04.2021 22:59
    +1
    Рома мочить!!! Якби тренер не був лопухом, Аталанта була би вище в турнірній! Навіть у минулому матчі зняв Малину з гри і у Аталанти відразу гра розклеїлась, навіть перемогу не втримали
    Ссылка
    Виктор М
    online
      Виктор М, 25.04.2021 22:50
    +1
    Шикарний гол!
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 25.04.2021 22:44
    0
    Малиновский сейчас показывает лучшую форму среди всех футболистов Серии А и одну из лучших в мире.
    Ссылка
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