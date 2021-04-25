В рамках 33-го тура итальянской Серии А бергамаская «Аталанта» на своем поле будет проводить поединок против «Болоньи», с которой не имеет пересекающихся интересов в турнирной таблице.

«Аталанта»

Подопечные Джан Пьеро Гасперини нынче являются одним из главных поводов для обсуждения у себя в стране, наряду с мчащимся к чемпионскому титулу миланским «Интером», так как всерьез намерены сбросить «Милан» со второй строчки турнирной таблицы. По сути, для выполнения этой задачи бергамаскам необходимо еще раз подловить оппонентов на ошибке, однако есть все предпосылки полагать, что и «Богиня» может быть в своей поступи небезгрешной. Яркий пример тому – матч против «Ромы» в середине текущей недели (1:1), победа в котором была упущена нелепым образом, несмотря на гол украинца Руслана Малиновского.

До конца сезона календарь у команды из Бергамо будет вполне сносный, а увенчает их путь домашняя игра против «Милана». Однако, эта встреча будет только через четыре поединка, что является довольно серьезным временным промежутком для далеко не самого стабильного коллектива Гасперини. Тем более, что в календаре есть матчи по типу гостевых игр против «Сассуоло» и «Пармы», которые большинство команд в Италии стараются избегать всеми возможными способами.

«Болонья»

Свои задачи на сезон команда Синиши Михайловича уже благополучно выполнила. «Болонье» точно не грозит понижение в классе, равно как и выступление в еврокубках. Однако, остается незакрытым гештальт у главного тренера команды, амбиции которого точно не идут вровень с позицией в середине турнирной таблицы. Ближайший оппонент «Болоньи» – «Верона», до которой дистанция составляет три очка – в этом туре будет играть против миланского «Интера» с достаточно легко прогнозируемым исходом. Отличный шанс для «красно-синих», если перед ними вообще стоит задача подниматься вверх по карьерной лестнице.

Судя по последним результатам – стоит. «Болонья» разобралась с коллективами позади себя, а до этого ожидаемо проиграла явным фаворитам. Безусловно, у команды Михайловича еще будут соперники рангом «попроще», однако, почему бы не замахнуться на более солидный улов?

Статистика

Предыдущая встреча между командами проходила на поле «Болоньи», и завершилась ничьей со счетом 2:2.

«Аталанта» в последних пяти матчах не проигрывала, а ее голевая серия растянулась уже на семь встреч кряду. При этом, команда Гасперини дома не уступала в рамках чемпионата с поединка против римского «Лацио», который прошел в конце января 2021 года (1:3).

«Болонья» – одна из худших команд страны в гостевых поединках, однако периодически способна хорошо закрываться против явных фаворитов. Поможет ли такая тактика на этот раз – большой вопрос, но у Михайловича определенно должен был быть козырь в рукаве на остаток сезона.

Ориентировочные составы

«Аталанта»: Голлини – Паломино, Джимсити, Толой – Госенс, Фройлер, де Роон, Мехле – Пессина – Сапата, Муриэль.

«Болонья»: Скорупски – Мбайе, Сумаоро, Данило, Де Сильвестри – Сванберг, Поли – Сориано, Орсолини, Сков Ольсен – Барроу.

Прогноз на матч

Мы считаем, что в предстоящем поединке «Аталанта» будет грамотно дозировать усилия, и распределит нагрузку на начальную и конечную фазу поединка. В таких условиях, ставка «Забьют голы в обоих таймах: только Аталанта» за 2,08 от Favbet выглядит неплохим предложением.

25 апреля, воскресенье